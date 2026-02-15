Во Владивостоке 25-летний мигрант в ходе конфликта сбил двух мужчин, после чего скрылся с места преступления. Об этом сообщили в региональном МВД.

Судя по опубликованной в соцсетях видеозаписи инцидента, возле дома № 3 на Сахалинской улице Toyota Aqua сдала задом и задела багажником двух мужчин, ругавшихся на водителя матом. Один из них ударил ногой в дверь автомобиля, который после этого ускорился и сбил обоих. Пострадавших перебросило через капот, они упали на асфальт, через некоторое время самостоятельно поднялись и ушли в направлении жилого дома.

Полиция установила, что 25-летний иностранный гражданин подвозил двух знакомых, но в пути между ними возник конфликт, переросший в драку. Пассажиры избили водителя, а он в отместку совершил наезд на них и скрылся. В МВД обратился местный житель, чей припаркованный автомобиль Toyota Aqua задела при маневре.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением насилия к гражданам (по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Региональная прокуратура взяла на контроль ход расследования.

PrimaMedia пишет, что подозреваемый — таксист, а пострадавшие — пассажиры. По информации медиа, водитель в попытке скрыться выехал на тротуар, съехал с лестницы, врезался в дерево и сбежал.

В октябре в аэропорту Шереметьево на привокзальной площади Терминала В гражданин Республики Таджикистан намеренно совершил наезд на сотрудника парковки и покинул место происшествия. Водитель Kia Optima с таджикскими регистрационными знаками отказался оплачивать парковку, затем резко ускорился и сбил работника службы безопасности. Пострадавший был доставлен в больницу. Также автомобилист повредил два шлагбаума при выезде с территории. На него завели уголовное дело.