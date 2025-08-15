Водитель, который дважды пытался сбить людей в Новосибирске, задержали на территории Казахстана. Об этом сообщает СУ СК по Новосибирской области.

«11.08.2025 подозреваемый покинул территорию Российской Федерации и скрылся на территории Казахстана. В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого следователем ему заочно предъявлено обвинение, и он был объявлен в межгосударственный розыск, а также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-релизе ведомства.

По данным СК, 14 августа обвиняемого задержали «компетентные органы иностранного государства», сейчас проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию в Россию.

Утром 10 августа в Кировском районе Новосибирска мужчина дважды направил свой грузовик Howo в группу людей на крыльце здания и скрылся с места происшествия.

На видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале АСТ-54 black, видно, как водитель, включив заднюю передачу, намеренно врезается на своем самосвале в крыльцо заведения, где в это время стоят люди. Затем грузовик отъезжает на несколько метров вперед и повторяет маневр.

Госавтоинспекция сообщила, что в результате наезда никто не пострадал, но крытое крыльцо здания и его дверь получили повреждения.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств случившегося.