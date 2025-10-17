Российские военные телеграм-каналы заявили, что истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота якобы потерпел крушение в Крыму. Официальной информации от Минобороны на этот счет не поступало.

Телеграм-канал «Военный обозреватель» утверждает, что самолет потерпел крушение при выполнении боевой задачи, экипаж катапультировался и спасен. Это сообщение продублировал в своем канале военный блогер Алексей Живов.

Экипаж истребителя после катапультирования забрал поисковый вертолет, говорится в сообщении телеграм-канала «Воевода вещает», который, согласно описанию, принадлежит трем российским летчикам. В посте предварительной причиной крушения Су-30СМ назван пожар.

Самолет выполнял задачу по уничтожению дронов, утверждает телеграм-канал Fighterbomber.

«Предварительно, после выполнения пуска ракеты по беспилотнику на борту возник пожар, который экипажу потушить не удалось. Экипаж катапультировался. С ним все в порядке», — говорится в сообщении.

Канал добавляет, что на месте «работает госкомиссия», которая установит причины аварии. Основные версии, которые перечисляет Fighterbomber ― «отказ», взрыв ракеты после пуска, «попадание в осколки дрона, или осколки своей ракеты», столкновение с дроном, а также дружественный огонь.

Телеграм-канал «Два майора» назвал недостоверными заявления украинской стороны о том, что истребитель якобы был сбит.

«Несход ракеты иногда случается, говорят нам знакомые. Не только у самолетов. Экипаж катапультировался», — пишет канал.

Минобороны России не комментировало эти сообщения.

В ночь на 17 октября российские средства ПВО уничтожили 32 беспилотника над Крымом, сообщало военное ведомство утром в пятницу. В результате атаки несколько электроподстанций на полуострове получили повреждения, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк предупредил о возможных перебоях с подачей электричества в Красноперекопском, Джанкойском и Сакском районах. Позже он сообщил, что электроснабжение обесточенных сел Сакского района восстановлено.