Ветеран СВО Евгений Рассказов, известный под позывным «Топаз», опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой бойцы спецподразделения «Ахмат», стоя в полной экипировке и с оружием, обращаются к федеральным правоохранительным органам с требованием привлечь к ответственности бойца смешанных единоборств (ММА) и соратника «Русской общины» Максима Дивнича.

На кадрах один из военнослужащих, выступая от лица подразделения, обращается к органам прокуратуры, Следственному комитету, ФСБ и МВД России, и заявляет, что Дивнич, по мнению бойцов «Ахмата», разжигает межконфессиональную и межнациональную рознь.

Сам Рассказов, опубликовавший ролик, раскритиковал инициативу сослуживцев, назвав факт записи такого видеообращения абсурдом невообразимых оборотов. По его словам, спецназовцы буквально «унижают сами себя», а вся ситуация со скандалом выглядит позорно.

Дивнич оперативно отреагировал на обращение ахматовцев в своем телеграм-канале. «Дискредитация ВС России, да это смешно, я сам защищаю нашу страну на всех фронтах», — написал он.

Спортсмен также выразил мнение, что распространенное видео является попыткой дестабилизировать обстановку как на линии фронта, так и в тылу.

Конфликт у бассейна в Луганске

Публичный конфликт между Дивничем и подразделением «Ахмат» начался летом после инцидента на пляже в Луганске. В середине июля Дивнич опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором рассказал, что уроженец Чечни Алихан Берсаев, находясь в местном бассейне, вел себя неадекватно и оскорбительно приставал к девушкам. Когда к Берсаеву подошел муж одной из них, между ними возникла перепалка, в которую вмешался Дивнич, после чего спор перерос в драку.

Дивнич также заявил, что Берсаев якобы имеет судимость за вымогательство, и привел его слова во время конфликта: «Ты еще не знаешь, что такое «Ахмат», <…> это заведение скором моим будет!».

На основании этой фразы Дивнич потребовал разъяснений у командира спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинова. Позднее, однако, он отредактировал первоначальный пост, удалив из него упоминание «Ахмата».

В ответ Берсаев создал собственный телеграм-канал, где представился «обычным военным, который защищает интересы и права России». Он обвинил Дивнича в попытке «получить хайп на его имени» и посеять «раздор между религиями России и столкнуть народы друг с другом».

В дальнейшем Дивнич сообщил, что провел беседы с военной полицией и самим Алаудиновым, который подтвердил, что Берсаев не является бойцом «Ахмата».

Алаудинов прокомментировал ситуацию, назвав Берсаева «чертом», который «позорит чеченский народ». Он пояснил, что тот является бойцом роты «В» одного из подразделений Минобороны и находится на передовой в рамках ведения следственных действий.

Кроме того, Алаудинов предъявил претензии самому Дивничу. Он заявил, что тот без проверки информации начал публично связывать Берсаева с возглавляемым им спецподразделением.

«Ты называешь мое имя, обращаешься ко мне. Потом ты видишь, что этот боец не является бойцом спецназа “Ахмат”, не имеет ко мне отношения, но даже не извиняешься. По-мужски, по-человечески было бы правильно, если бы ты передо мной извинился», — сказал командир «Ахмата».

По его словам, Дивнич превратил происшествие в шоу и умышленно упомянул «Ахмат», чтобы «дискредитировать подразделение Минобороны России». Вместе с тем Алаудинов призвал привлечь Дивнича к уголовной ответственности.

После этой публичной полемики Дивнич объявил о подписании контракта с Минобороны России и своем отбытии в зону проведения военной операции.