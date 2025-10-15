Минобороны Великобритании планирует направить военных инструкторов в Молдову для обучения местных военнослужащих борьбе с беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства королевства. Кроме того, Лондон раскрыл, что за последние шесть месяцев передал Украине свыше 85 тыс. дронов, ускорив их производство.

15 октября в Брюсселе пройдет заседание Контактной группы по Украине, которое будет проводить Великобритания и Германия.

На нем, как сообщили в британском Минобороны, будет официально «подтверждена предстоящая отправка британских военных экспертов по борьбе с беспилотниками в Молдову».

«Они помогут обучить молдавские вооруженные силы тактике борьбы с беспилотниками», — уточнили в ведомстве.

8 октября правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию, в которой Россия названа угрозой национальной безопасности. Документ предписывает увеличить расходы на оборону до не менее чем 1% ВВП и модернизировать вооруженные силы.

Также в сообщении говорится, что Великобритания в 2025 году инвестировала 600 млн фунтов стерлингов (около 64 млрд рублей) в процесс производства военных БПЛА для Украины, что позволило ускорить поставки. Речь идет о беспилотниках, которые можно использовать для разведки, атак или транспортировки техники.

«Более 85 тыс. военных беспилотников были поставлены Великобританией на Украину всего за шесть месяцев этого года благодаря ускорению производства британских компаний», — отметили в британском Минобороны.

По информации ведомства, министр обороны Великобритании Джон Хили сегодня в Брюсселе призовет союзников Украины «нарастить производство беспилотников».

Лондон напомнил о сентябрьской встрече в Киеве, где Хили и его украинский коллега Денис Шмыгаль заключили соглашение о промышленном сотрудничестве, в рамках которого страны должны были совместно разработать беспилотник-перехватчик.

Кроме того, как сообщает британская сторона, союзники Украины закупают для нее современные дроны-перехватчики, которые уже «проходят испытания на поле боя».

Помимо этого, Минобороны королевства отмечает, что анализирует данные с «украинского поля боя» для совершенствования дронов-перехватчиков «Осьминог», чтобы «ежемесячно поставлять на Украину тысячи новых модернизированных беспилотников-перехватчиков».

В сентябре газета The New York Times назвала Россию «империей беспилотников» из-за роста производства и использования ударных дронов. По данным издания, в 2025 году российские военные использовали в зоне СВО Украина более 34 тыс. БПЛА.