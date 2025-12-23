В настоящее время в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) случается дезертирство, однако массовый характер этот процесс приобретет позднее. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Солдаты ВСУ и сдаются в плен, и оставляют поле боя. Но все это не массово. Думаю, массовый характер этот процесс приобретет позднее», — сказал он.

Ранее Mash писал, что около 10 тыс. украинских солдат сбежали с поля боя из-за наступления российской армии в Сумской области. По данным телеграм-канала, группа войск «Север» углубилась примерно на 5,5 км вглубь региона. Комментируя это, Дандыкин заявил, что такие случаи «имеют место», однако эксперт усомнился в численности бойцов ВСУ.

«Сомневаюсь, что речь может идти о 10 тысячах солдат — в Сумской область на данный момент может только чуть больше бойцов ВСУ», — отметил он.

Капитан объяснил, что с этого направления военнослужащих перебросили в другие районы, включая Купянск. Именно поэтому, по его словам, Россия начала активно продвигаться в Сумской области. Также Дандыкин не исключил, что сообщения о массовом дезертирстве украинских военных может быть дезинформацией с их стороны. По его мнению, такая работа сейчас особенно активно ведется.

Между тем в беседе с «Абзацем» Дандыкин уточнил, что массовое дезертирство в рядах ВСУ может состояться ближе к весне. Он рассказал изданию, что до конца зимы солдатам «подкинули деньжат», в частности, на вооружение. Сейчас, по его словам, в общей сложности свои позиции покинули 200 тыс. украинцев. Эксперт подчеркнул, что на линию соприкосновения, которую российская армия растягивает в Сумской области, у них не хватает сил.

«Они же свои силы перебрасывают с места на место, как, скажем, заплатки на брюки ставят. Но все равно новее они не будут, боевая устойчивость снижается. Зимой нам еще придется повоевать», — сказал он.

Mash отмечал, что вблизи Сум началась эвакуация мирных жителей, чтобы переоборудовать села под оборонные точки. В посте сказано, что российские солдаты продвинулись более чем на километр от Андреевки до лесопосадок южнее Врачино. Помимо дезертирства телеграмм-канал назвал и другую проблему ВСУ — постоянные ротации. Mash уточняет, что резервы перекидывали на три направления — Купянск, Сумы и Покровск, однако ни на одном из этих участков успехов нет.

26 ноября стало известно, что бойцы пехотных батальонов 72-й механизированной бригады ВСУ отказались выходить на передовую. Приказ выполнили только подразделения расчета БПЛА.Тогда Дандыкин предположил, что дальнейшее продвижение вооруженных сил России в направлении Харькова вероятно деморализует армию Украины и приведет к окончательной забастовке военных.