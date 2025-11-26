Дальнейшее продвижение вооруженных сил России на в направлении Харькова вероятно деморализует армию Украины и приведет к окончательной забастовке военных. Такое мнение высказал в разговоре с Инфо24 капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Так он прокомментировал сообщение РИА Новости 26 ноября о том, что бойцы пехотных батальонов 72-й механизированной бригады ВСУ отказались выходить на передовую. В публикации агентства указано, что приказ выполнили только подразделения расчета БПЛА. По словам собеседников агентства из силовых структур, украинские военные также жалуются на усталость.

По словам Дандыкина, ситуация связана с коррупционным скандалом вокруг соратника Зеленского Тимура Миндича, к которому, вероятно. может быть причастен и президент страны. Он отметил, что никто не хочет воевать за «воров и мошенников».

«Однако главную причину упаднических настроений в рядах ВСУ Дандыкин видит в продвижении российской армии по линии фронта. А украинские военные, которые оказываются в окружении, как сейчас в Купянске, видят, что «никто не идет к ним на выручку», — отметил Дандыкин.

Эксперт подчеркивает, что военнослужащие Украины, не желающие воевать, не боятся последствий, так как «никто не может заставить их воевать». Это обстоятельство, по его словам, может привести к масштабной забастовке ВСУ, которая станет серьезной проблемой для Киева.

«Они [военные] полностью деморализованы и уже не способны воевать. Вполне возможно, что в ближайшее время эта тенденция приобретет массовый характер и обернется масштабной забастовкой. Такое не раз бывало в истории войн», — заключил Дандыкин.

По данным «Би-би-си» в октябре 2025 года армию Украины самовольно покинули свыше 21 тыс. военных. Такие выводы сделаны на основе уголовных дел по статьям о дезертирстве, которые завело Государственное бюро расследований по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве (СОЧ).

В Генштабе страны однако сообщили изданию, что статистика отражает не фактическое число дезертиров, а количество справок об этом. Кроме того, СОЧ могут оформить и на человека, который пропал без вести. Всего с января 2022 года по сентябрь 2025 года на Украине возбудили в районе 290 тыс. уголовных дел за самовольное оставление части и дезертирство.

В разговоре с Berliner Zeitung украинские командиры объясняли рост числа дезертиров истощением, недостаточной подготовкой, коррупцией и отсутствием понимания сроков окончания службы. В мае текущего года РИА Новости писало, что при сохранении растущего числа дезертиров в рядах ВСУ к декабрю 2025 года показатель составит около 61 тыс, превысив цифры 2024 года — 35 750 случаев.

Еще в январе 2025 года The Guardian писала, что ВСУ испытывает острую нехватку личного состава. Уполномоченный Верховной рады Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова сообщила, что одна во многом это происходит из-за дезертирства.