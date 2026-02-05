Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что с 2022 года погибли 55 тысяч военнослужащих ВСУ, не соответствуют действительности, заявил «Ленте.ру» военный эксперт Василий Дандыкин. Он считает, что в реальности украинская армия могла потерять сотни тысяч человек.

Дандыкин заявил, что даже союзники Украины приводят данные о значительно более высоких потерях в рядах ее вооруженных сил. По его словам, ежемесячно армия страны теряет в среднем 40 тысяч человек убитыми и ранеными.

«Иначе не приходилось бы с таким огромным трудом пополнять резервы. И только в Курской области в период вторжения Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 70 тысяч человек», — рассказал он.

Военный эксперт отметил, что на то, что количество погибших значительно превышает официальную статистику, также указывают некрологи, которые публикуются в разных регионах страны. Источник информации о потерях в 55 тысяч человек он назвал «загадкой».

Кроме того, Дандыкин обратил внимание на то, что в ходе боевых действий погибают и иностранные наемники воюющие на стороне Украины.

«Так что сводки Минобороны России, на самом деле, близки к истине. Речь идет о сотнях тысяч человек», — заключил военный эксперт.

Ранее президент Украины в интервью телеканалу France2 заявил, что ВСУ потеряли 55 тысяч человек убитыми.

«На Украине официально, на поле боя, число погибших военнослужащих — как кадровых военных, так и людей, которые были мобилизованы, — составляет 55 тысяч человек <…> [К этому следует добавить] большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести », — сказал Зеленский.

В ноябре 2025 года член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко заявил, что потери Украины убитыми и ранеными превышают 500 тысяч человек. При этом он допустил, что реальные цифры могут быть и больше.

ТАСС писал, что за все время специальной военной операции ВСУ потеряли 1,5 млн военнослужащих убитыми и ранеными. 1 января 2026 года РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России сообщило, что только за 2025 год потери украинской армии составили 513 480 человек.