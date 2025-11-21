Вооруженные силы Украины потеряли больше 500 тыс. солдат убитыми и еще столько же ранеными. Об этом в эфире канала «Суперпозицiя» сообщил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

По его словам, реальные цифры при этом могут быть намного больше.

«Я образно говорю. Но я думаю, что эти цифры могут быть и больше», — заявил Ивченко.

Накануне ТАСС со ссылкой на данные Генштаба ВС России и Минобороны сообщил, что на данный момент потери личного состава ВСУ составляют около 1,5 млн человек. При этом 450 тыс. из них погибли в 2025 году.

В августе 2025 года глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что боевой потенциал ВСУ значительно снижен, а военная и промышленная инфраструктура страны получила «существенный урон». Тогда же он отчитался о повреждении 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ «безвозвратно» потеряли около 100 тыс. военнослужащих, начиная с 2022 года. В июне депутат Рады Александр Дубинский писал, что за последние месяцы реальные цифры превышают официальные на 30%.

Ранее разговоре с The Washington Post (WP) украинский депутат на условиях анонимности признал, что президент страны «сильно преуменьшает истинное число жертв», которое он называл в феврале 2024 года — 31 тыс. бойцов убитыми. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко также отмечал, что озвученные Зеленским цифры являются данными за месяц, а не с начала конфликта.