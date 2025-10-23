Несмотря на то, что сейчас у Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось всего несколько десятков истребителей, все они представляют угрозу, сообщил «Ленте.ру» военный эксперт Василий Дандыкин

«Осталось немного. Они сейчас прячут и F-16, не используются французские истребители Mirage. Несколько десятков единиц все-таки есть. Су-25 давно уже не появлялись, видимо, давно их уже нет», — рассказал Дандыкин.

По его словам, ВСУ может располагать небольшим количеством Су-24. Дандыкин отметил, что Су-27 также осталось не много — не более полутора десятков.

Днем 22 октября Минобороны России отчиталось об уничтожении украинского самолета Су-27, а также трех управляемых авиабомб, четырех реактивных снарядов системы HIMARS. Помимо этого в ведомстве сообщили о ликвидации 224 БПЛА самолетного типа.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Швеции Ульфом Кристенсеном соглашение о намерениях украинской стороны купить не менее 100 истребителей Gripen E. Украинский лидер назвал шведские самолеты «мощной авиационной платформой», которая позволяет выполнять широкий спектр задач.

По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 истребителях. Точные даты и стоимость поставки пока не определены, однако Зеленский выразил надежду, что Украина сможет получить и начать использовать «Грифоны» уже в следующем году.

В сентябре американский сайт The War Zone (TWZ) обратил внимание на вероятно азербайджанские МиГ-29 в распоряжении украинской армии. Некоторые ресурсы начали распространять фотографии МиГ-29 ВВС Украины в характерном сине-серо-фиолетовом камуфляже, который использует Азербайджан.

Z-каналы начали высказывать предположение, что Азербайджан мог продать Украине истребители и назвали страну «еще одним агрессивным соседом под боком России». TWZ уточнил, что информация о возможной передаче Украине нескольких азербайджанских МиГ-29 поступала и раньше, однако до сих пор не было ни одного документального подтверждения.