Азербайджанские истребители МиГ-29, которыми пользуются ВСУ, изначально имели украинское происхождение, утверждает американский интернет-портал The War Zone (TWZ). Как они оказались в распоряжении Киева, изданию неизвестно: высказываются версии о том, что они могли быть «переданы в дар, проданы или просто конфискованы, а затем введены в эксплуатацию».

Обсуждение этой информации началось после того, как в соцсетях появилось фото одноместного МиГ-29 ВВС Украины в характерном сине-серо-фиолетовом камуфляже, используемом Азербайджаном.

Дата и место съемки неизвестны, но, по всей видимости, она велась при выполнении боевого задания, и истребитель был снаряжен ракетами класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27 (AA-10 Alamo) и малой дальности Р-73 (AA-11 Archer).

«Хотя остаётся вероятность, что фотография была смонтирована, на данный момент нет никаких оснований полагать, что она не подлинная. Неясно, были ли азербайджанские МиГ-29 переданы Киеву в дар, проданы или просто конфискованы, а затем введены в эксплуатацию. Также неясно, были ли другие экземпляры перекрашены в украинский камуфляж, скрывающий их прежнюю принадлежность», — пишет TWZ.

Новость активно подхватили российские Z-каналы: они выражают уверенность в том, что Азербайджан передал Украине истребители «по команде сверху» — причем с высокой долей вероятности «поломанные» и «по сдельной цене».

Автор канала «Синяя Z Борода» отказывается верить в версию о том, что Украина самовольно оставила себе азербайджанские самолеты, которые находились у нее на ремонте. Он считает, что это объяснение было придумано заранее, поскольку Киев и Баку осознавали неизбежность появления фотографий и видео с этими МиГ-29. По мнению автора канала, эта ситуация представляет Азербайджан как «страну-прокси» и «еще одного агрессивного соседа под боком» России, схожего с Украиной.

Канал «Воевода Вещает» назвал появившиеся в соцсетях фото азербайджанских МиГ-29 в составе ВСУ «очередным прямым доказательством участия» республики в боевых действиях против России. «Долго будут еще завозить помидоры и покрывать оглы-ОПГ?» — возмущается автор канала.

Канал INSIDER-T утверждает, что Азербайджан «в качестве союзнической помощи» тайно передал Украине полученные от нее же в 2000-х годах истребители, которые «долгое время находились на хранении и проходили модернизацию» за счет Баку.

TWZ напоминает, что сообщения о передаче Украине нескольких азербайджанских МиГ-29 поступали и раньше, до сих пор не было доподлинно известно ни об одном таком самолете.

«Высказываются предположения , что Азербайджан мог “неофициально” оказать Украине иную поддержку в виде высокоточных бомб, 82-миллиметровых минометов и топлива», — говорится в статье.

Летом 2022 года @Caucasuswar в Twitter опубликовал фото трёх азербайджанских МиГ-29 на Львовском государственном авиаремонтном заводе, который в начале СВО подвергся российской атаке. Как минимум один из этих самолетов уцелел, пишет TWZ со ссылкой на изученные редакцией спутниковые снимки того периода.

Издание напоминает, что Львовский авиаремонтный завод был единственным украинским предприятием, способным проводить капитальный ремонт МиГ-29 и их текущее обслуживание. Предприятие работало не только на нужды ВСУ, но и на иностранных заказчиков, включая Азербайджан.

TWZ отмечает, что азербайджанский парк МиГ-29 имеет украинское происхождение: Баку купил у Киева 15 подержанных истребителей после капремонта и модернизации во Львове, поставки начались в 2007 году. В 2015-2017 годах азербайджанские МиГ-29 принимали участие в совместных учениях с ВВС Турции, а потом снова отправились на ремонт во Львов.

В любом случае азербайджанские истребители — далеко не первые МиГ-29, полученные ВСУ после начала российской военной операции, отмечает TWZ. К февралю 2022 года Украина имела на вооружении примерно полсотни таких самолетов, приписанных к двум полкам. Еще 14 (то есть половину собственного их парка) передала Польша, 13 бортов поступило из Словакии — но не все в летном состоянии.

С тех пор 31 украинский МиГ-29 был уничтожен в ходе боевых действий, еще больше истребителей получили повреждения, следует из данных нидерландского портала Oryx. Реальная цифра, скорее всего, выше, констатирует TWZ.

«Несмотря на появление более современных и эффективных F-16 и Mirage-2000, МиГ-29 по-прежнему высоко ценится украинскими ВВС. Это подтверждается его постоянной адаптацией к новому вооружению как западного, так и украинского производства. Благодаря значительным запасам запасных частей и хорошо обученному обслуживающему персоналу, МиГ-29 считается простым в обслуживании и адаптации», — говорится в статье.

Если информация о передаче азербайджанских истребителей Украине подтвердится, могут возникнуть негативные последствия, поскольку эти самолеты являются носителями бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, у ВСУ появились бомбы, «сделанные по образцу российских УМПК с дальностью в 60 километров», но под них мало самолетов — и МиГ-29 как раз подходят для этой задачи. Кнутов допустил, что Азербайджан мог передать Украине два-три старых истребителя, поскольку сам «заинтересован в замене этих машин американскими F-16».

«Я не исключаю, что их перевозили со снятыми крыльями из Азербайджана в Турцию, а затем в морских контейнерах до Украины», — отметил аналитик.

Эксперт считает, что официально Баку будет настаивать на версии о «возвращении» купленных у Киева самолетов, а не на их передаче ВСУ. В любом случае, убежден Кнутов, России необходимо вычислять места базирования украинской военной авиации и уничтожать ее.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин ранее заявлял RTVI, что Азербайджан «не ограничивал себя всерьез» в вопросе поставок снарядов и другого вооружения Украине через посредников. По словам депутата, эта помощь в любом случае не скажется на ходе СВО, поскольку «оружие Украине поставляют гораздо более вооруженные страны, и тем не менее ей это ничем в сегодняшней ситуации не помогает».

Напомним, в августе Алиев публично осудил Россию за удары «целенаправленные удары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR <…>, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ» на Украину.