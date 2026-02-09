В южнокорейском уезде Капхен разбился военный вертолет AH-1S Cobra, выполнявший учебный полет, пишет Yonhap. По данным агентства, погибли два члена экипажа.

Крушение воздушного судна произошло 55 км к северо-востоку от Сеула. Вертолет принадлежал 15-й авиационной группе. Он взлетел в 9:45 по местному времени (3:45 мск), в 11:04 (5:04 мск) потерпел крушение.

Двое военнослужащих, которые были на борту, доставили в больницы Почхон и Намянджу, носпасти их не удалось.

«Власти заявили, что инцидент не сопровождался пожарами или взрывами. Они планируют расследовать точную причину аварии», — пишет издание.

В конце марта 2025 года в Южной Корее разбился пожарный вертолет, погиб пилот. Воздушное судно было задействован в тушении лесных пожаров.