Верховный суд ДНР признал 61-летнего гражданина Израиля и Великобритании Арье Бен-Йегуду виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), сообщает Следственный комитет (СК). Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима заочно.

В сообщении ведомства отмечается, что мужчина принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. По данным Генпрокуратуры, Бен-Йегуда прибыл на Украину в марте 2022 года через польский погранпункт, а затем прошел военную подготовку на тренировочных базах.

Затем мужчина добровольно вступил в Интернациональный легион, где ему выдали оружие и обмундирование. После этого до лета 2024 года Бен-Йегуда принимал участие в боевых действиях на территории ДНР на стороне ВСУ. По данным прокуратуры ДНР, с весны 2022 года он успел заработать свыше 2,2 млн рублей.

В декабре 2025 года украинской служба Би-би-си сообщила, что военное руководство Украины решило ликвидировать все четыре воинские части, известные как «Иностранные легионы», одна из которых был учебным. С февраля 2022 года через эти формирования прошли тысячи граждан свыше 75 стран, в том числе из Великобритании, США, Грузии, Польши, Беларуси, Эстонии, Колумбии и Бразилии.

В материале отмечалось, что украинское военное руководство сочло, что время, когда «Иностранные легионы» действовали отдельно, ушло, и решило интегрировать иностранных бойцов в общую структуру ВСУ.

Согласно подсчетам OSINT-проекта Lostarmour, по состоянию на 22 января 2026 года подтверждена гибель 1242 иностранцев, воевавших за ВСУ. Самые большие потери понесла Колумбия — с февраля 2022 года в боевых действиях погибли 520 колумбийцев. Второе место заняли США — 101 погибший, на третьем оказалась Грузия с 87 погибшими.