Украинское военное руководство приняло решение до конца 2025 года ликвидировать все четыре воинские части, известные как «Интернациональные легионы», а иностранных бойцов, которые входили в их состав, перевести в состав штурмовых войск. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си. Против выступают представители самих легионов: они заявляют, что поток иностранных солдат после этого сократится.

Что такое «Интернациональные легионы»?

Формирование этих подразделений началось 27 февраля 2022 года по решению президента Украины Владимира Зеленского. Каждое из них фактически является отдельным батальоном спецназначения численностью около 400—600 человек, уточняет Би-би-си. Отдельно действует Международный легион ГУР, созданный при Главном управлении разведки Минобороны для выполнения разведывательно-диверсионных задач.

Изначально предполагалось, что в эти подразделения будут привлекать иностранцев с военным или полицейским опытом. Те подписывали контракт с ВСУ на три года, но, в отличие от украинцев, имели право расторгнуть его через полгода службы. Легионерам платили не больше, чем гражданам Украины (за исключением тех, кто долго находился на передовой).

В статье отмечается, что к 2025 году в составе ВСУ действовали четыре интернациональных легиона: три боевых и один учебный, который работал как центр подготовки и рекрутинга, специализируясь на отборе инструкторов и солдат для остальных подразделений.

Всего за время боевых действий между Россией и Украиной к этим подразделениям присоединились тысячи граждан более 75 стран, включая Великобританию, США, Грузию, Польшу, Беларусь, Эстонию, Колумбию и Бразилию, утверждает Би-би-си.

С чем связана реформа и почему ее критикуют?

По данным источников Би-би-си, осенью Генштаб совместно с Минобороны Украины издал закрытый приказ о расформировании всех интернациональных легионов к 31 декабря и включении их личного состава в штурмовые подразделения, которые планируется создать в ближайшее время. Позиция украинских властей, по данным телеканала, заключается в том, что все четыре воинские части Сухопутных войск ВСУ выполнили свою роль, и теперь нужна интеграция иностранцев в общую структуру сил обороны.

Однако против решения украинских властей публично выступило командование Второго интернационального легиона: его представители потребовали от Генштаба остановить процесс расформирования и сохранить подразделение в статусе отдельного батальона или даже расширить его до полка или бригады.

Заместитель командира батальона Андрей Спивак заявил Би-би-си, что большинство иностранцев воспримут принудительный перевод в штурмовые войска как предательство и разорвут контракты, а восстановить их доверие после этого будет крайне сложно.

«Что сейчас происходит? Нас просто ликвидируют в никуда», — говорит он.

Один из украинских военнослужащих Второго легиона был еще более откровенен. Он отметил, что у штурмовых полков «сомнительная репутация»: говорят о высоких потерях, жестком отношении командования и большом проценте «спецконтингента» — людей, попавших на фронт из мест лишения свободы.

«Ни для кого не секрет, что штурмовые войска комплектуются во многом за счет уголовников, людей с судимостями… То есть у нас с одной стороны будет фактически “штрафбат”, а с другой — иностранцы. <…> Это разные люди», — считает он.

По его мнению, жесткий подход, практикуемый в штурмовых подразделениях, не сработает с иностранцами.

«Люди просто обидятся, развернутся и уйдут. Как это вообще с моральной точки зрения — поставить на один уровень добровольцев и уголовников?» — возмущается представитель легиона.

В командовании Сухопутных войск не стали комментировать решения Генштаба, но в соцсетях ранее опубликовали несколько заявлений. 16 ноября они сообщили, что формат интернациональных легионов изжил себя, а отдельные форматы, внедренные в 2022 году, выполнили свою роль и позволили быстро интегрировать иностранцев. При этом ситуация на фронте, структура Сил обороны и потребности частей существенно изменились.

В сообщении от 9 декабря командование подчеркнуло необходимость усовершенствовать подходы к формированию и применению боевых подразделений для повышения эффективности использования личного состава. Иностранцы и дальше смогут служить в соответствии со своей специальностью, опытом и подготовкой.

Начальник штаба одного из штурмовых полков Андрей Мищенко (позывной «Дед») заявил Би-би-си, что Первый интернациональный легион уже включен в состав его подразделения, и проблем с интеграцией не возникло. По его словам, весь личный состав переходит в штурмовой полк как пехотный батальон. Версию о том, что иностранцев станет меньше, офицер назвал чушью.

По его мнению, включение батальонов в штурмовые полки или бригады улучшит управляемость и эффективность, потому что эти подразделения не были самостоятельными.