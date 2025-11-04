На стороне Украины сражается несколько тысяч иностранцев, сообщает немецкая газета Die Welt, чьи журналисты посетили секретный тренировочный лагерь на северо-востоке страны. Издание отмечает, из уроженцев стран Латинской Америки «составляют целые роты».

Газета со ссылкой на источники пишет, что, например, одних только колумбийцев, которые подписали контракт с Минобороны Украины, около 2 тыс. человек.

«Поток настолько велик, что некоторые бригады формируют роты, полностью состоящие из южноамериканцев», — говорится в статье.

Всего после начала СВО к сухопутным подразделениям ВСУ присоединилось около 8 тыс. иностранцев, включая выходцев из Германии, отмечает Die Welt со ссылкой на данные украинских СМИ. 40% новобранцев прибыли из стран Латинской Америки.

Украина снизила требования к иностранным бойцам, уточняет газета: если раньше брали только с наличием опыта военной службы, то сейчас всех подряд.

«Многие приезжают без какого-либо военного опыта. Но есть и те, кто ранее служил в колумбийском спецназе или полиции в Колумбии или Бразилии, но таких мало», — рассказывает изданию командир отряда.

Die Welt пишет, что новобранцев тренируют около месяца, а затем отправляют на их первое задание. В статье отмечается, что для Украины, которая сейчас сталкивается «с острой нехваткой солдат на передовой», эти иностранцы «важны как никогда прежде».

«Мобилизация по-прежнему распространяется только на лиц в возрасте 25 лет и старше. Государственная программа, направленная на привлечение молодых людей в возрасте от 18 лет с высокими бонусами, имела лишь ограниченный успех. Ситуация усугубляется принятым этим летом решением снова разрешить выезд из страны лицам в возрасте от 18 до 22 лет», — пишет Die Welt.

Один из украинских офицеров рассказывал в прошлом году газете, что ситуация на фронте тяжелая и на его участке «на каждого украинца приходилось семь россиян».

Иностранцев на этом секретном полигоне также учат прятаться и бороться с беспилотниками, так как это зачастую «вопрос жизни и смерти», отмечает Die Welt.

Один из колумбийцев, прослуживший у себя на родине около 14 лет, объяснил, почему он приехал в зону боевых действий, следующим образом: «Отчасти потому, что мне здесь нравится. Отчасти по финансовым причинам».

Собеседник издания признался, что военные на его родине получают крайне мало. Он добавил, что мечтает после завершения контракта вернуться домой и «оставить эту войну позади».