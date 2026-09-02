Суд перевел бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает Life.ru 2 сентября.

Как уточняет РБК, Мосгорсуд отменил постановление Хорошевского районного суда Москвы о продлении срока содержания 65-летнего Нерадько под стражей. Соответствующее решение было принято по ходатайству стороны обвинения, в котором указывалось, что необходимость в строгой изоляции 65-летнего фигуранта отпала.

Нерадько, ранее помещенный в СИЗО «Матросская тишина», принимал участие в судебном заседании по видеосвязи. Он отказался признавать свою вину и заявил, что оказался под стражей «волею судьбы». Экс-глава Росавиации также упомянул о плохом самочувствии после перенесенной пневмонии и о прежних должностных заслугах.

Находясь под домашним арестом, Нерадько запрещено контактировать со свидетелями по уголовному делу и пользоваться средствами связи, за исключением общения с адвокатами и вызова экстренных служб.

Бывший замглавы Росавиации Константин Махов пока остается под стражей — апелляционные жалобы его защитников Мосгорсуд рассмотрит 7 сентября.

О задержании Нерадько по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, стало известно в начале июля. Ему вменяется хищение 91,5 млн рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово.

По данным «Коммерсантъ», уголовное дело о хищениях расследуется с августа 2015 года. В соответствии с договором о проведении работ в Домодедово предусматривалась реконструкция рулежных дорожек и мест стоянки самолетов.

В декабре 2015 года следственный департамент МВД прекратил возбужденное дело, однако после ряда экспертиз в феврале 2024-го расследование было возобновлено. Взлетно-посадочная полоса была признана непригодной к использованию и квалифицирована как вещественное доказательство.