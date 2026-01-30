Волгоградский областной суд признал 51-летнего Павла Палехова виновным в государственной измене (ст. 275 УК) и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. С учетом предыдущей судимости по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 318 УК приговор был увеличен до 18 лет колонии с последующим ограничением свободы на 1,5 года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. По данным региональной прокуратуры, мужчина снимал воинскую часть по заданию СБУ.

Судом установлено, что Палехов, будучи несогласным с политическим курсом государства и проведением специальной военной операции, выполнял поручения Службы безопасности Украины (СБУ).

13 ноября 2024 года Палехов при помощи смартфона и квадрокоптера снимал воинскую часть в Волгограде и прилегающие к ней территории. Мужчина не успел передать кадры куратору, поскольку его задержали сотрудники правоохранительных органов, передает прокуратура.

«Приговором Волгоградского областного суда Палехов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет», — сказано в сообщении Объединенной пресс-службы региональных судов.

В связи с тем, что Палехов ранее осужден приговором Ворошиловского районного суда Волгограда к лишению свободы на три года, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

В апреле 2025 года жителя Сочи приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК) за съемку места расположения систем ПВО. В сообщении суда было указано, что мужчина в 2023 году отправлял фото- и видеоматериалы знакомому, который имеет контакты в разведке Украины.