Россияне, уехавшие за границу после начала военной операции и решившие вернуться, не должны работать в госкомпаниях и госкорпорациях. Об этом заявил в мессенджере Мах председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях», — заявил он.

Спикер также призвал «задуматься» частные компании при трудоустройстве релокантов и «понимать, кого они берут».

«Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал Родину, а значит завтра совершит и другой подлый поступок», — написал Володин.

Он предположил, что вскоре в Россию начнут возвращаться «сбежавшие представители шоу-бизнеса», отметив, что на встречу с «распростертыми объятиями» им не надеяться не стоит.

По словам Володина, вернувшиеся россияне пытаются устроиться в госкорпорации и крупные компании, государственные и муниципальные учреждения, в связи с чем «поступает много обращений <…> с просьбой этого не допустить».

«Звучат конкретные примеры и мнения, что неправильно, если такое будет происходить. Выскажу позицию большинства моих коллег — считаем так же, как и вы», — высказался Володин.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий арестовывать имущество уехавших россиян за такие правонарушения, как дискредитация армии, распространение фейков, нарушение порядка деятельности иноагента, пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики.

В 2023 году Володин пригрозил уголовной статьей о госизмене и «рудниками» релокантам, которые высказывались против России, а затем вернулись в страну. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что с теми, кто занял «ярко выраженную антироссийскую позицию», не по пути с Россией. Тех же, кто просто «свободно выбирает, где им в настоящее время жить», страна «всегда ждет», отметил он.

Президент России Владимир Путин говорил, что «не видит ничего аморального» в выборе человеком места жительства. Однако при нарушении законов государства «каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился — здесь или за границей».

Отношение к релокантам, по мнению президента, должно зависеть от того, как они себя вели. «Одно дело нарушать закон, а другое дело — нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины», — отметил глава государства.