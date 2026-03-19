Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подверг резкой критике практику увеличения норматива стоимости квадратного метра, которую ежеквартально утверждает Минстрой. Свою позицию он высказал на пленарном заседании, обратив внимание на противоречие между действиями ведомства и реальной ситуацией на рынке недвижимости.

По словам спикера, в стране наблюдается спад на рынке жилья — граждане стали реже покупать квартиры по объективным экономическим причинам. На этом фоне повышение официальной стоимости метра выглядит нелогичным.

Володин также указал на огромный разброс цен в разных регионах, которые могут граничить друг с другом, но чьи показатели разнятся в разы.

«Мы что, такие богатые, чтобы вот так вот разбрасываться деньгами? Нет», — подчеркнул председатель Госдумы, добавив, что вопрос повышения эффективности бюджетного рубля сегодня крайне актуален.

Норматив стоимости квадратного метра используется для расчета размеров социальных выплат, в том числе на приобретение жилья для льготных категорий граждан и военнослужащих. Его повышение при фактическом падении цен на рынке может вести к неэффективному расходованию бюджетных средств, обратил внимание глава нижней палаты парламента.

«Если еще до конца доведут все эти проверочные мероприятия, выводы сделают, мы поддержим. Какими они жесткими ни были по отношению к чиновникам и тем, кто принимает такие решения», — заявил Володин.

Заявления спикера Госдумы связаны с отчетом главы Счетной палаты Бориса Ковальчука перед нижней палатой парламента. По итогам заседания было принято постановление, в котором ГД положительно оценила результаты работы главного аудиторского органа страны за год.

Рынок жилой недвижимости, перегретый в последние годы из-за льготной ипотеки, наконец-то начал постепенно остывать. В феврале продажи просели, скидок стало больше, а застройщикам все чаще приходилось привлекать покупателей акциями, рассрочками и субсидированными ставками. Однако о полноценном удешевлении жилья рынок пока не говорит: по оценке опрошенных RTVI экспертов, текущая ситуация может быть своего рода откатом по сравнению с высокой покупательской активностью конца 2025 года, когда многие брали квартиры в семейную ипотеку перед резким изменением ее условий.