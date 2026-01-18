В результате схода лавины в центральной Австрии погибли трое чешских лыжников, в результате чего общее число погибших в австрийских Альпах за один день — 17 января — достигло восьми человек. Сходы лавин начались в горном массиве на прошлой неделе после обильных снегопадов.

В заявлении местной полиции говорится, что при сходе лавины в районе Муртал провинции Штирия под снегом оказались погребены трое из семи лыжников-туристов, приехавших кататься группой. «Несмотря на предпринятые незамедлительные спасательные работы, все трое были найдены мертвыми. Спасателям удалось обнаружить и частично откопать тела погибших», — добавили полицейские.

До этого в районе Понгау недалеко от Зальцбурга лавина накрыла еще одну группу из семи лыжников, катавшихся вне трассы. Четверо из них погибли, еще один получил серьезные травмы, сообщила спасательная служба.

Это была уже вторая за день лавина в том же районе: предыдущая унесла жизнь одного лыжника, тоже катавшегося за пределами трассы. В связи с трагическими инцидентами спасатели выпустили экстренное предупреждение о запрете на катание где-либо, кроме размеченных трасс.

По словам начальника горноспасательной службы Понгау Герхарда Кремсера, за последнюю неделю были сделаны «четкие и неоднократные» предупреждения об угрозе схода лавин и запрете катания в неположенных местах. «Несмотря на это, сегодня вновь сошли многочисленные лавины — к сожалению, с фатальными последствиями. Эти трагедии наглядно демонстрируют серьезность нынешней ситуации», — констатировал он накануне.

В пятницу, 16 января, в соседней Швейцарии лавина стала причиной гибели гражданина Германии, при этом пострадали еще четыре человека, катавшихся на беговых лыжах.

Во вторник, 13 января, на австрийском горнолыжном курорте Бад-Гастайн под лавиной погиб 13-летний подросток из Чехии, который приехал в Альпы с родителями, но отправился кататься один и спускался по склону вне трассы.

Неделю назад, 11 января, жертвой схода лавины на тирольском курорте Веерберг на западе Австрии стал 58-летний любитель горного туризма.

В прошлые выходные на различных курортах во французских Альпах под лавинами погибли шестеро лыжников.

Напомним, 13 января в российском Петропавловске-Камчатском после рекордного снегопада лавина сошла прямо в городе — в районе стадиона «Спартак». Люди и автомобили под нее не попали.