После празднования Пасхи россияне массово обращаются к врачам с симптомами панкреатита и холецистита — последствий резкой нагрузки на пищеварительную систему. Это может быть связано сменой рациона с постной на жирную пищу, заявила Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, в организме верующих, соблюдавших Великий пост, за семь недель ограничений снизилась выработка ферментов, переваривающих жиры и белки, а поджелудочная железа перешла в экономный режим. Резкое возвращение к животной и жирной пище после ночной службы приводит к массовым обращениям к врачам и даже госпитализациям.

«Вчера и сегодня действительно по стране наблюдается вспышка этих заболеваний, потому что Пасха прошла, многие начали объедаться прямо после ночной службы. Такие случаи будут часто на этой неделе, настоящий бум», — предупредила терапевт.

Врач советует выходить из поста плавно: здоровым людям рекомендуется трехдневная схема, а пациентам с хроническими заболеваниями — до десяти дней. В каждый прием пищи желательно добавлять растительную пищу и клетчатку, а скоромное блюдо должно быть только одно за раз. Куличи лучше есть на десерт кусками не более 30-50 граммов.

При этом здоровым людям Чернышова не рекомендует пить пищеварительные ферменты, поскольку их организм способен справиться с нагрузкой самостоятельно.

Тем, у кого уже есть хронические заболевания, следует заранее проконсультироваться с врачом или использовать привычную схему для снятия обострения, подытожила терапевт.

Ранее эндокринолог предупреждала россиян, что слишком большое количество сваренных вкрутую пасхальных яиц может оказаться опасным для организма. По ее словам, при переедании этого продукта возникает тяжесть и вздутие в животе. Кроме того, вареные яйца не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями печени и почек.