В Забайкалье против проводницы, высадившей подростка на мороз за 150 км от нужной станции, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Виновному по указанной части статьи грозит наказание от штрафа до 300 тыс. рублей до лишения свободы на два года. По делу проводятся следственные и процессуальные мероприятия, ход и результаты расследования контролирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

С просьбой принять меры к проводнику обратилась мать 16-летнего парня.

«В Карымской [железнодорожная станция в поселке Карымское] проводник его высадила на мороз, не спросив, есть ли деньги у него, сможет ли он купить билет, сможет ли он найти вокзал», — сказала женщина на видео, опубликованном транспортной прокуратурой.

По данным следствия, 26 января проводница пассажирского поезда «Владивосток-Москва» в нарушение правил не предупредила несовершеннолетнего пассажира о прибытии поезда на нужную ему станцию Шилка. В итоге юноша станцию проспал, а проводница высадила его в морозную погоду на Карымской, которая находится на 150 км дальше.

Как пишет «КП—Иркутск», подросток сел в поезд в воскресенье, 25 января, чтобы добраться до общежития в Шилке, где он учится в колледже. Путь от города Могоча, где живет его мать, до Шилки занимает на поезде около 9 часов, прибытие планировалось на 4 утра понедельника, поэтому юноша лег спать.

Только около 6 утра его разбудил другой пассажир, и тогда парень узнал, что проспал свою станцию, сообщает газета.

«Проводница сказала быстрее собираться и выходить на ближайшей станции — Карымской», — сказал изданию студент колледжа. По его словам, она не поинтересовалась, есть ли у него деньги на билет и сможет ли он добраться обратно до Шилки.

Парень рассказал, что все обошлось, он зашел в здание вокзала и купил в кассе новый билет. В итоге в Шилке он оказался только около 10 часов утра и после всех приключений пропустил занятия в колледже, где, как отмечает «КП», учится на помощника машиниста.

Мать, которой он позвонил первым делом со станции Карымская, сначала решила, что он ее разыгрывает.

«Но нет. На телефоне у него было 30% зарядки, на улице стоял 40-градусный мороз, а до Шилки 150 километров, это три часа пути. Я была в шоке и не знала, как помочь своему ребенку», — вспоминает она.

По словам женщины, руководство проводницы предлагало выплатить ей и сыну материальную компенсацию, но они отказались, «ведь вопрос совершенно не в деньгах». Они попросили только возместить стоимость билета с Карымской до Шилки. «А проводника, скорее всего, накажут, однако как именно — неизвестно», — заключила мать подростка.