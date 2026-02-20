Московский музей истории ГУЛАГа, закрытый с ноября 2024 года из-за нарушений пожарной безопасности, станет первым национальным музеем Памяти, его директором будет Наталья Калашникова. Информация об этом появилась на сайте учреждения и в пресс-релизе столичного департамента культуры. Открытие запланировано на 2026 год.

На сайте бывшего Музея истории ГУЛАГа появилась информация об открытии Музея Памяти и что он будет «посвящен памяти жертв геноцида советского народа».

Обновленный музей будет посвящен жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Его основой станут архивные материалы проекта «Без срока давности» о преступлениях нацистов. Правовую основу для его создания заложил федеральный закон № 74-ФЗ, подписанный президентом Владимиром Путиным, — об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

«Увековечивание памяти о жертвах геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны — одно из ключевых направлений работы по патриотическому воспитанию и историческому просвещению подрастающего поколения, важность которого обозначена на общенациональном уровне. Новый комплекс объединит разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей в общую экспозицию и станет первым музеем, посвященным этой трагической странице в нашей истории», — отметили в мэрии Москвы.

Посетители экспозиции, уточняется в заявлении городских властей, узнают о проявлениях нацизма, испытаниях биологического оружия на советских гражданах японскими военными, освободительной миссии Красной армии и судах над нацистскими преступниками.

Среди экспонатов — вагон для отправки людей в лагеря смерти, воссозданная комната жителя блокадного Ленинграда и весы из концлагеря, на которых взвешивали волосы узников перед продажей. С помощью цифрового модуля «Твоя история» любой желающий сможет загрузить в мультимедийный архив биографии и свидетельства своих родственников.

«Музей станет центром изучения и увековечивания памяти о значимой и скорбной странице в истории нашей страны, которая объединяет судьбы миллионов соотечественников. Одна из его ключевых задач — сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях. Это особенно важно сейчас, когда реальных свидетелей тех страшных событий уже почти не осталось», — приводится в пресс-релизе заявление Калашниковой.

Она была назначена на эту должность 20 февраля. До этого с апреля 2025 года Калашникова возглавляла музей «Смоленская крепость», ранее руководила отделом науки в Мемориальном музее А. Н. Скрябина и работала проректором Московского государственного института культуры.

Калашникова — ветеран боевых действий, награжденная медалями «Участнику специальной военной операции» и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

Прежний директор Музея истории ГУЛАГа Анна Трапкова, по данным искусствоведа Ксении Коробейниковой, остается руководить только Музеем Москвы.

Член СПЧ, правозащитница Ева Меркачева в своем телеграм-канале написала, что Музей истории ГУЛАГа «переформатировали».

«Теперь это Музей памяти, он посвящен преступлениям нацистов в годы войны. Хочется надеяться, что экспонаты прежнего музея все же сохранят», — отметила она и опубликовала фото дверей камер известных тюрем, которые были размещены в качестве экспозиции.