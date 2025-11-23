Впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) украинские дроны были сбиты над территорией Архангельской области. Об их уничтожении днем 23 ноября сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

В сообщении ведомства уточняется, что в период с 09:00 до 13:00 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять украинских беспилотников — по три над Брянской областью и Подмосковьем, а также по два над Архангельской и Калужской областями. Два из сбитых дронов летели на Москву.

Жители Архангельской области сегодня сообщили о возникновении проблем с доступом к мобильному интернету. По их словам, сигнал есть, но большинство сайтов и приложений не открываются. Местные власти прокомментировали ситуацию, пояснив, что ограничения на использования сотовой связи были введены по соображениям безопасности.

В таких ситуациях абонентам все равно должны быть доступны сайты из так называемого белого списка, составленного Минцифры, но жители региона утверждают, что эти ресурсы тоже работают со сбоями. В некоторых районах Архангельской области такие проблемы сохраняются уже на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, за минувшую ночь над российскими регионами было сбито 75 украинских дронов. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на территории ГРЭС в подмосковной Шатуре и на промышленном предприятии в Рязанской области.