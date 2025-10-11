Впервые в истории России доставили мощи Будды Шакьямуни, их привезли спецрейсом из Индии в Калмыкию, сообщили в правительстве республики. В пресс-службе подчеркнули, что это «уникальное событие».

Речь идет о «Реликвиях Капилавасту», которые так были названы в честь древнего города в индийском штате Бихар. Именно здесь, по официальным данным, в 1898 году был найден гроб с останками основателя буддизма, отметили в правительстве Калмыкии.

«Сосуды, в которые был помещен прах Будды, на долгие века были скрыты в буддийских монастырях, но только в последние годы стали доступны для поклонения в Национальном музее Индии. Эти реликвии имеют огромную ценность для буддистов всего мира, поскольку они крайне редко покидают стены хранилища», — рассказали в пресс-службе.

Мощи Будды можно будет увидеть с 12 по 18 октября в главном хурале (буддийском храме) Элисты — «Золотой обители Будды Шакьямуни».

Власти Калмыкии уточнили, что тот факт, что важную для буддистов реликвию привезли именно сюда, символизирует тесное сотрудничество России и Индии «в сфере культуры и духовности».

При этом в сообщении отмечается, в Элисте в храме «Золотая обитель Будды Шакьямуни» хранится схожая святыня — шарира (прах в виде кристаллических образований после кремации, что хранятся в качестве реликвии) Будды, которую во время крупных праздников выставляют на всеобщее обозрение.

Кроме того, напомнили в пресс-службе правительства Калмыкии, в 2013 году в республику из Шри-Ланки привезли и посадили росток дерева Бодхи (под этим деревом, по легенде, Будда во время медитаций обрел просветление).