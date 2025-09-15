Магнитные бури, обрушившиеся на Землю, являются естественной частью природной среды и не несут опасного излучения. Однако люди с хроническими заболеваниями могут ощущать их воздействие, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Специалист пояснил, что в периоды геомагнитных возмущений таким пациентам может казаться, что «всё дается тяжело», и именно поэтому их терапия должна быть заранее подобрана с учетом этой дополнительной нагрузки.

«Когда происходит изменение фона, организм подстраивается и меняется фон внутри. Однако ничего серьезного, что могло бы вызвать у человека сильные изменения в состоянии здоровья, не происходит», — добавил Кондрахин.

Для здоровых людей эти явления, по словам врача, проходят практически незаметно и могут выражаться лишь в легкой сонливости.

В настоящее время планету накрыла самая сильная за три месяца магнитная буря. По данным ученых из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, уровень геомагнитных возмущений достиг категории G3, что связано с увеличением скорости солнечного ветра.