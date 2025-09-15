На Земле фиксируется самая интенсивная за последние три месяца магнитная буря. Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии РАН, её мощность оказалась значительно выше прогнозируемых значений.

По ситуации на 11.00 мск пик активности уже позади, основной всплеск должен завершиться в ближайшие 6—9 часов. Однако полная стабилизация геомагнитной обстановки ожидается не ранее конца недели — четверга или пятницы.

По словам ученых, магнитное поле не будет постоянно находиться в возмущённым состоянии до конца недели, так как воздействие от корональных дыр на Солнце (области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы) носит волнообразный характер. Речь идет о череде отдельных всплесков продолжительностью в несколько часов, между которыми состояние магнитосферы временно приходит в норму.

Тем не менее, метеозависимые люди могут столкнуться с головными болями, усталостью и ухудшением самочувствия. Как объяснил RTVI реабилитолог и невролог Алексей Кудряшов, в первую очередь недомогания могут проявиться у тех, кто перенес операцию, у имеющих нарушения работы сердца или хронические заболевания.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный напоминал в беседе с RTVI, что при магнитных бурях гипертоникам нужно «избегать лишних физических нагрузок и эмоциональных перегрузок», однако в целом влияние солнечных возмущений на людей «очень небольшое». По словам Куринного, люди внимательно следят за новостями о магнитных бурях, и «сами себя накручивают», поэтому «эффект больше психологический от такой информации».