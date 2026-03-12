Ангина может дать осложнения в виде заглоточного абсцесса или ревмокардита, рассказала «Ленте.ру» врач-эксперт Вера Сережина. Она призвала россиян относится к этому заболеванию серьезнее.

По словам врача, главными возбудителями тяжелых форм ангины чаще всего выступают стафилококк и стрептококк. Эти бактерии, как она отметила, могут вызвать воспаление лимфатических узлов и более глубоких тканей.

«Отек может быть настолько выраженным, что начинает перекрывать дыхательные пути и создает угрозу удушья. Такое состояние требует уже не амбулаторного наблюдения, а срочной медицинской помощи и хирургического лечения», — пояснила Сережина.

Врач добавила, что стрептококк выделяет токсины, способные негативно воздействовать на сердечно—сосудистую систему и почки. Обычно ангина, вызванная этой бактерией, сопровождается сильной болью в горле и воспалением миндалин, рассказала Сережина. Но, при отсутствии своевременного лечения антибиотиками, заболевание может привести к ревматическому поражению соединительной ткани сердца, почек, суставов и кожи, предупредила собеседница издания.

При подозрении на ангину Сережина рекомендовала обратиться к врачу для осмотра и сдачи биоматериала на посев. Она подчеркнула, что без такого исследования невозможно установить причину болезни и назначить правильную терапию.

Ранее бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков сообщил, что россияне стали чаще простужаться и заражаться ОРВИ не из-за наступившей оттепели, а из-за высокой плотности населения и легкомысленного отношения людей к выбору одежды.

По его словам, «коварство весны заключается в том, что до сих пор холодно». Он отметил, что при достаточно низкой температуре многие, поддавшись весеннему настроению раньше времени, меняют теплую верхнюю одежду на демисезонную и начинают ходить без шапок и шарфов.