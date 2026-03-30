Медикам удалось спасти двухлетнего ребенка, который выпал из окна дома в поселке городского типа Октябрьский в Московской области. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на источник.

На видеозаписи видно, что маленький ребенок выпал из окна квартиры на козырек. Сообщается, что его мать в это время была дома, однако отвлеклась и не заметила момент падения.

Женщина, которая первой обратила внимание на случившееся, рассказала, что услышала детский крик с «приличного расстояния». Когда она подошла к месту, ребенок стал пытаться перелезть с козырька, после чего женщина стала кричать и на помощь пришли двое мужчин.

Один из них залез на козырек и передал ребенка другому. По словам женщины, ребенок был в шаге от падения. После того, как она вызвала скорую помощь, прибывшие на место медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом теменной области.

Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области сообщило в своем телеграм-канале о возбуждении уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетнего в соответствии со ст. 118 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). К месту инцидента направился следователь с целью определения всех обстоятельств и причин инцидента.

В СК также напомнили, что в преддверии теплого сезона в столичном регионе увеличивается риск падения детей из окон, и призвали родителей, а также законных представителей малолетних не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми оконными проемами.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что наличие установленной москитной сетки не может считаться надежной защитой, так как не выдерживает вес ребенка.

Ранее сообщалось о падении трехлетней девочки из квартиры на пятом этаже дома, расположенного на улице Велозаводской на юге Москвы. В прокуратуре рассказали, что она осталась без присмотра взрослых на непродолжительное время. После госпитализации ребенок скончался.