Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов (КПРФ) направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко обращение, в котором предложил не начислять утильсбор на автомобили, покупаемые для нужд СВО. В беседе с RTVI сенатор отметил, что такие машины вряд ли «вернутся обратно», поэтому утилизация им не потребуется и этот сбор лишний.

«Люди тратят свои средства на поддержку наших бойцов, и будет правильно поддержать их, позволив не платить утильсбор за приобретаемую машину, которая заведомо отправится на СВО. Поскольку эти транспортные средства приобретаются не для себя, не для коммерческого использования, а для защиты Родины и ее интересов. Кроме того, всем понятно, что вряд ли такой автомобиль вернется обратно и его понадобится утилизировать, как это положено делать по закону с машинами, используемыми на гражданке. За что утильсбор, если утилизация фактически не потребуется?» — заявил Гибатдинов.

Он выразил надежду, что в правительстве поддержат его инициативу. По его мнению, ее реализация снизит стоимость транспортных средств, которые «необходимы для решения задач СВО», и станет справедливой мерой поддержки людей и организаций, которые занимаются приобретением и доставкой гуманитарной помощи для российских военных.

Сенатор отметил, что многие россияне безвозмездно помогают военнослужащим, передавая амуницию, военные приборы, медикаменты, а также гражданские транспортные средства.

В обращении к Григоренко (копия документа есть в распоряжении RTVI) Гибатдинов напоминает, что с 1 декабря 2025 года вступил в силу обновленный порядок расчета утильсбора для легковых автомобилей, в связи с чем существенно возросла конечная стоимость транспортных средств, в том числе гражданской техники отечественного производства.

«На сегодняшний день базовая ставка утилизационного сбора для легковых автомобилей, в том числе выпущенных в обращение на территории России в 2025 году, составляет 20 тысяч рублей. Коэффициент зависит от возраста, мощности двигателя и массы. Таким образом, исходя из средних расчетов, примерный размер утилизационного сбора в 2026 году за приобретение новых моделей марки УАЗ и LADA составит от 25 до 40 тысяч рублей», — отметил сенатор.

В связи с этим, а также с целью поддержки участников СВО, парламентарий предложил изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», добавив новую категорию транспортных средств, в отношении которых утилизационный сбор не будет уплачиваться: «транспортные средства, приобретенные в целях последующей безвозмездной передачи в воинские части для нужд СВО». Он попросил вице-премьера предоставить ему ответ правительства на эту инициативу.