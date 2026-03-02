Верховный суд России признал террористической организацией «Антивоенный комитет России» (Russian antiwar committee)*, его деятельность в стране запрещена. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, которая обращалась с соответствующим иском в ВС.

Решение Верховного суда касается также структурных подразделений «Антивоенного комитета»*. Основателем и координатором организации является Михаил Ходорковский**, проживающий за границей.

В октябре 2025 года ФСБ объявила о возбуждении уголовного дела в отношении Ходорковского** и других участников «Антивоенного комитета России»*, включая журналиста Владимира Кара-Мурзу**, шахматиста Гарри Каспарова** политолога Екатерину Шульман** и актера Артура Смольянинова**.

Им вменяется насильственный захват власти (ст. 278 УК), а также создание террористического сообщества и участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК). Ходорковский** дополнительно обвиняется в публичных призывах к терроризму через СМИ и соцсети (ч. 2 ст. 205.2 УК).

По версии следствия, в уставных документах «Антивоенного комитета»* содержатся положения о необходимости ликвидации действующей российской власти.

ФСБ также заявила, что участники и руководство организации финансируют украинские националистические подразделения, признанные в России террористическими, и вербуют людей в эти отряды, чтобы впоследствии задействовать их в силовом захвате власти в России.

* организация признана нежелательной и террористической, ее деятельность на территории России запрещена

** внесены Минюстом России в реестр иноагентов