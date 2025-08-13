Россиянин, уехавший на Украину в ходе специальной военной операции, утрачивает свое право получать пенсию, а его оставшиеся в стране родственники не могут наследовать выплаты, которые начислялись в его отсутствие. Такое разъяснение дал Верховный суд (ВС), рассмотрев дело военного пенсионера, за которого пенсию получила дочь, пишет РАПСИ.

Согласно материалам дела, бывший военный выехал на Украину в апреле 2022 года. Его дочь, которая осталась в России, заявила, что он хотел посетить могилы своих родителей, но не смог вернуться из-за военной операции.

С мая по август 2022 года мужчине продолжала приходить пенсия на почту, но поскольку тот не приходил ее получать, деньги вернули в банк, а военный комиссариат приостановил дальнейшие выплаты. Находясь на Украине, пенсионер умер, после чего его дочь обратилась в суд, решив, что имеет право на эти средства как наследница.

Суд первой инстанции вынес решение в пользу женщины — ей начислили и выплатили 136 тыс. рублей. Военный комиссариат подал апелляцию, однако новым судебным решением наследнице военного постановили выплатить еще большую сумму — 311 тыс. рублей. Это была вся пенсия, которую ему должны были начислять с мая 2022 года до момента смерти. После этого комиссариат обратился в Верховный суд.

ВС отменил прежние решения судов в пользу дочери военного. Он разъяснил, что «выезд пенсионера на постоянное место жительства за границу» является законным основанием для приостановки ему пенсионных выплат. Причем в этом случае только сам пенсионер, а не его наследник, имел право оспаривать приостановку и получать деньги в случае возобновления выплат, сказано в определении.

Кроме того, о целях выезда бывшего военного на Украину и его намерении вернуться известно лишь со слов его дочери, но это не было подтверждено каким-либо доказательствами, счел ВС. Суд указал, что дочь при этом является лицом, заинтересованным в исходе дела в свою пользу.

В результате ВС направил дело на новое рассмотрение в апелляционном суде.