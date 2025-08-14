«Центр международных отношений Министерства обороны Республики Казахстан подтверждает факт задержания сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами», говорится в официальном сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны Казахстана.

По данным казахстанских СМИ, помощника военного атташе Казахстана на Украине задержали в Польше 11 августа по подозрению в шпионаже.

Однако, как написало в своем телеграм-канале казахстанское издание Elmedia, которое ссылается на свои источники, «арест имел место еще в конце июля». А в начале августа информация о нем появилась в польских СМИ без указания на гражданство задержанного дипломата. По сведениям источника издания, «арестованный в Польше сотрудник посольства Казахстана в Украине проработал на нынешней должности всего года полтора». По версии Elmedia, «его дипломатический иммунитет действовал только в Украине, но ничего не препятствовало его задержанию и предъявлению обвинений в третьей стране».

В свою очередь, другое казахстанское издание Orda.kz сообщило, что «задержанного зовут Ануар Бигембай», который, по данным издания окончил в России военное учебное заведение, имеет двоих детей, один из которых родился в Киеве и приходится племянником действующему военному атташе Казахстана на Украине.

Orda.kz утверждает, что «украинская сторона предоставила польским силовикам возможность самостоятельно задержать подозреваемого, чтобы не обострять отношения с Казахстаном».

Кроме того, по данным казахских журналистов, структура, где служил задержанный работала отдельно от посольства Казахстана, имела свой бюджет и не подчинялась напрямую послу Казахстана в Украине. В штате было три человека — военный атташе, помощник и специалист.

Ввиду отсутствия прямого авиасообщения между Казахстаном и Украиной все коммуникации посольство осуществляло через Польшу, так же через нее въезжали и выезжали казахстанские дипломаты, аккредитованные в Киеве.

«Очень странное задержание»

«Все, конечно, бывает в жизни. Но и само задержание и время, когда оно произошло, очень странное, также пока совсем непонятно в чем конкретно обвиняется казахстанский дипломат, а также против какой страны он работал — Польши или Украины? Учитывая множество вопросов, которые накопились у казахстанской дипломатии к Киеву и на которые до сих пор не получены не то что содержательные, а просто хоть какие-то ответы, все это наводит на разные версии случившегося», — сказал на условиях анонимности RTVI один из вышедших в отставку казахстанских дипломатов.

В свою очередь Минобороны Казахстана сообщило, что «в настоящее время ведется взаимодействие с иностранной стороной над разрешением данной ситуации». Также «предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Республики Казахстан».