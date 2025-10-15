Кенийское издание Daily Nation опубликовало статью под заголовком «Внутри засекреченного мира кенийцев, воюющих за Россию». В ней приводится рассказ бывшего офицера военизированного крыла полиции Кении, который улетел в Москву в июле 2024 года и с тех пор служит по контракту на военной базе «где-то на юге России». Он заявил, что «счастлив здесь» и зарабатывает почти втрое больше, чем на родине.

По словам военного, которого в статье называют ненастоящим именем Кевин, он получает 316 тыс. кенийских шиллингов в месяц (более 192 тыс. рублей). Он утверждает, что не участвует в боевых действиях, а помогает развозить еду солдатам и перевозить тела погибших.

«Я счастлив здесь. Дома не было ни денег, ни возможностей. Здесь меня уважают, у меня есть цель, и платят лучше, чем я когда-либо зарабатывал в Кении», — поделился он.

Как пишет издание, в российской армии сейчас служат несколько кенийцев. Кевин заявил, что поступил на службу добровольно и прекрасно понимал, что его ждет.

«Пока все идет хорошо. Я даже планирую продлить контракт», — приводит его слова издание.

Он утверждает, что Россия дает ему уважение и зарплату, о которых он всегда мечтал.

«Не вижу причин возвращаться в Кению и оставлять эту работу. В конце концов, все, чего мы хотим, — это денег», — подытожил Кевин.

Как пишет издание, в МИД Кении полагают, что около 30 граждан страны, оказавшихся в России под ложными предлогами, удерживаются в Белгороде. Российские власти отрицают какую-либо причастность к этому, отметил главный секретарь по иностранным делам Авраам Корир Сингой. Он подчеркнул, что ни один российский госорган или сотрудник посольства не был уличен в вербовочных схемах.

Сообщения о кенийцах, воюющих в рядах российской армии, появляются с конца 2024 года, отмечает издание. Граждан африканской страны, привлекает как обещание денег, так и возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре, причем вместе со всеми членами семьи.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны сроком на один год в период проведения военной операции на Украине. Претендовать на гражданство в этом случае также смогут супруги, дети и родители иностранца-контрактника.