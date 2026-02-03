Президент США Дональд Трамп заявил у Белого дома нет планов сокращать численность войск в Европе пресс-конференции. По его словам, у Вашингтона «отличные отношения с Европой».

На пресс-конференции президент США около полутора минут говорил о том, как быстро развивается американская армия при его администрации. По его словам, сейчас у Штатов лучшие показатели призыва.

«Армия, флот, военно-воздушные силы, морская пехота, космические силы — которые мы любим,— и береговая охрана. Я люблю космические силы, это здорово. И теперь у нас везде очереди — все хотят вступить. Знаете, почему? Потому что люди гордятся своей страной. Потому что у нашей страны все идет отлично», — пояснил Трамп.

Американский лидер также раскритиковал президентство его бывшего коллеги Джо Байдена. По словам Трампа, показатели по набору в Вооруженные силы при Байдене были «наихудшими».

США в октябре 2025 года объявили о выводе части своих войск из Румынии, сократив численность расквартированных в этой стране военнослужащих с 1,7 тыс. до 1 тыс. человек.

Во время холодной войны на территории западноевропейских стран находилось до 500 тыс. военных США. В последние годы показатель составлял от 75 тыс. до 105 тыс. На начало 2025-го в Европе были 84 тыс. американских военных.