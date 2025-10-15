Планы Великобритании отправить военных специалистов в Молдову, чтобы обучать ВС республики бороться с дронами, являются попыткой превратить регион в «точку напряжения». Об этом RTVI сообщили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его коллега по комитету, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Ранее пресс-служба британского Минобороны рассказала, что Лондон планирует направить в Молдову своих военных экспертов, чтобы те обучили республиканскую армию навыкам борьбы с БПЛА. Кроме того, в ведомстве заявили, что за последние полгода Киев получил от королевства более 85 тыс. военных дронов. Лондон также заявил, что потратил около 600 млн фунтов стерлингов (почти 64 млрд рублей) в 2025 году на производство и ускорение поставок БПЛА Украине, включая тысячи беспилотников с короткой дальностью FPV.

«Там, где появляется Британия, там жди провокаций и всяких пакостей. Поэтому сейчас Молдавию усиленно готовят как новую точку напряженности, и это очевидно. Мы это понимаем и будем принимать соответствующие меры», — отметил Картаполов.

Соболев заявил, что западные страны во главе с Великобританией будут «делать все, чтобы возле России была точка напряжения».

«Вот говорят — “англичанка гадит”. Они всегда гадят, поэтому будут делать все, чтобы эта точка возникла. И нужно быть готовым к такому развитию событий, в том числе и нашим частям, которые находятся в качестве миротворческих в Приднестровье», — предупредил депутат Госдумы.

Отдельно Картаполов прокомментировал заявление Минобороны Великобритании о том, что Лондон направил Киеву 85 тыс. дронов.

Он заявил, что это «никак не скажется на поле боя, потому что у нас все равно больше дронов».

«Самое главное — вера в нашу победу!» — заявил парламентарий.