Советский и российский композитор Родион Щедрин, который умер на 93-м году жизни, был последним великим представителем композиторской школы XX века. Об этом рассказал «Инфо24» пианист, народный артист России Денис Мацуев.

«Это продолжение линии XX века, и на мой взгляд, все закончилось с Щедриным — это действительно выдающееся явление. Уникальный союз Щедрина с балериной Майей Плисецкой, которая ушла 10 лет назад», — сказал он.

По словам музыканта, в последний раз он общался со Щедриным месяц назад, а сам композитор всегда начинал разговор с обращения «Дорогой Денисушка».

«Его присутствие на репетициях и концертах — это особое состояние. Такое ощущение, будто играешь Шостаковича перед самим Прокофьевым или Стравинским. Огромная пустота», — добавил Мацуев.

Он назвал смерть композитора огромной трагедией и потерей близкого друга, который был очень добрым, чутким, тонким и деликатным человеком.

«Каждая минута общения с ним была как мастер-класс. Несмотря на масштаб его гения, он всегда оставался простым, доступным и очень добрым человеком», — сказал он.

Мацуев отметил, что музыка Щедрина обладала неповторимым языком, а его творчеству было присуще новаторство, уникальный ритм, созерцательность и юмор, передать который музыкальными средствами могут лишь немногие. Музыкант также обратил внимание на свободу импровизации, свойственную произведениям композитора.

О смерти Щедрина утром 29 августа сообщила пресс-служба Большого театра. Там назвали композитора «уникальным явлением и эпохой в жизни мировой музыкальной культуры».

В соответствии с последней волей Родиона Щедрина и Майи Плисецкой, после его смерти их прах соединят, чтобы развеять над Россией. В последние годы жизни композитор, получивший вместе с супругой гражданство Литвы в начале 1990-х, проживал в Мюнхене, периодически совершая поездки в Россию, которую продолжил считать своим домом.