В московском СИЗО-2 «Бутырка» завершился пилотный проект «Цифровое СИЗО», который стал первым в России следственным изолятором с полностью автоматизированной системой контроля и видеонаблюдения. Об этом ТАСС сообщило главное управление ФСИН по Москве.

Проект был запущен при поддержке правительства столицы в конце декабря 2022 года.

В рамках цифровизации был полностью переоборудован центральный пост системы охранного телевидения, установлено современное оборудование для досмотра заключенных и посетителей, а также внедрена система биометрической идентификации.

Ключевая особенность проекта — система «Инцидент-менеджмент». Она включает в себя более 350 видеокамер с автоматической детекцией происшествий по шести сценариям: драка, побег, суицид, плохая видимость, задымление и нахождение арестанта у окна для пресечения межкамерной связи.

В ведомстве отметили, что в базу данных СИЗО занесено свыше 300 лиц, склонных к правонарушениям, а поиск информации по спецконтингенту занимает «всего 20 секунд».

Аналитическая система позволяет быстро находить нужную информацию о фигурантов дел, формировать отчетность и создавать ориентировки. В ФСИН подчеркнули, что проект направлен на обеспечение прозрачности, безопасности и эффективности процессов в следственных изоляторах.

Параллельно в июле 2025 года во Владимирской области на базе исправительной колонии ИК-6 был запущен аналогичный пилотный проект «Цифровая ИК» с применением ИИ, который фиксирует голос и изображения заключенных, создавая их цифровые профили для биометрического учета и контроля перемещений по территории колонии.

В октябре 2025 года телеканал РЕН ТВ сообщал, что СИЗО-2 входит в топ-10 «самых технологичных изоляторов мира», а в России он по этому показателю на первом месте.

«Строгое наблюдение обеспечивает тысяча камер. Причем каждая третья оснащена системой круглосуточного интеллектуального отслеживания. Благодаря этой современной технологии снижается нагрузка на сотрудников», — отмечалось в материале.

В статье уточнялось, что за три года с помощью этой разработки предотвратили 22 драки, шесть попыток суицида и три возможных пожара.