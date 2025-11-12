Актер и режиссер Сергей Никоненко рассказал в программе RTVI «Легенда» о своей встрече со студентами, которые не знали стихов Александра Пушкина.

«Меня позвали в Питере выступить перед студентами, будущими режиссерами, провести творческую встречу, поговорить с ними», — рассказал Никоненко.

Одна из девушек спросила, что для него является смыслом творчества и искусства.

«Я говорю: «Ну, как что? То, что нам завещал главный учитель Александр Сергеевич Пушкин. Он же так прямо и сказал: „И долго буду тем любезен я народу…” Ну, продолжайте», — я обратился к ней. Она говорит: «А я не знаю». Я говорю: «А как же вас приняли-то на режиссерский факультет?»», — вспоминает Никоненко.

По его словам, никто из присутствующих студентов не смог продолжить стихотворения.

«Я говорю: «Да вас всех, наверное, надо уволить, если вы не знаете, не можете продолжить эту великую строчку». Педагоги сидели рядом — говорю: «И вас бы надо уволить, педагогов, если вы набрали… Кого вы взяли, будущих режиссеров?»» — возмутился Никоненко.

Он говорит, что был «серьезно опечален» этой ситуацией.

«„И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в свой жестокий век восславил я Свободу И милость — гениальная строка — милость к падшим призывал”. Вот смысл всего творчества», — заключил Никоненко.

Ранее продюсер Сарик Андреасян на встрече со студентами киноколледжа объявил, что ненавидит творчество режиссера Андрея Тарковского. «Тарковский — это ужасно. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нахер», — сказал он.

Позже продюсер заявил, что извиняется за тон, но не за мнение, и назвал Тарковского предателем Родины.