На Кубани не подтвердились сообщения о гибели 28 крокодилов и черепахи в результате ночного пожара в зоопарке «Крокодиловый каньон» в Ейске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Здание зоопарка в 150 кв. м полностью уничтожено, также повреждены сооружения расположенном рядом дельфинарии, уточнили в региональной прокуратуре. Предварительной причиной пожара там назвали короткое замыкание.

О начавшемся пожаре в Ейске написали утром «Известия» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС). В заметке говорилось, что ни люди, ни животные, предварительно, не пострадали.

В краевом МЧС рассказали, что информация о возгорании поступила 9 сентября в 00:48.

«Произошло загорание одноэтажного здания на площади 150 кв. м, в 01:19 [объявлена] локализация пожара на площади 150 кв. м, дознаватели работают на месте», — цитировал ТАСС пресс-службу ведомства.

Позднее она распространила сообщение, что при пожаре погибли 28 крокодилов и одна черепаха. В краевом МЧС добавили, что расположенные рядом дельфинарий и океанариум не были охвачены огнем, и животные там не пострадали.

В самом зоопарке опровергли гибель животных при пожаре.

«У нас 1 сентября был завершен сезон — на момент возгорания там никого практически не было. Крокодилы вывезены, потому что у нас в Ейске уже прохладно. У нас уже телеканалы приезжали — ничего не нашли», — заявили представители «Крокодилового каньона» в разговоре «Подъемом».

Такое же опровержение получили «Коммерсантъ» и RT. Телеканал сослался на владельца зоопарка Дмитрия Петелина, которого, согласно некоторым сообщениям, якобы допрашивали правоохранители.

«Это все ересь. Никто меня не вызывал на допрос. Мы всех крокодилов и черепах вывезли еще в начале месяца. Они бы сейчас не смогли там жить: вода холодная. Туристы из Ейска уезжают в конце августа», — сказал он RT.

Он пояснил, что крокодилы находятся на специальной базе с необходимыми им условиями, откуда их привезут в начале туристического сезона. Однако прислать видео, подтверждающее, что животные не пострадали, собеседник телеканала отказался, сославшись на занятость. Он опроверг сообщения, что зоопарк работал без документов и разрешений.

Позднее гибель животных опровергли в самом главке МЧС.

«На данный момент времени, передают информацию, погибших животных не обнаружено. Сейчас, на данный момент, та информация не подтвердилась. Никто не погиб», — сказано в сообщении.

Следственный комитет по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку по факту пожара, также ведется проверка со стороны Ейской межрайонной прокуратуры.

«В настоящее время предварительно установлено, что в ночь на 9 сентября 2025 года произошло возгорание в здании зоопарка «Крокодиловый каньон» по улице Шмидта в Ейске. В результате пожара полностью уничтожено здание зоопарка площадью 150 кв. м, получили повреждения сооружения в дельфинарии, ряд торговых палаток, физические лица не пострадали. Причины пожара устанавливаются, на месте работает следственная группа», — говорится в релизе прокуратуры.

В апреле 2024 года в Евпатории сгорел зоопарк с экзотическими животными «Тропикпарк», погибли более 200 его обитателей, в том числе крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи и множество редких птиц. Спасти удалось только крокодила, который спрятался под островком в аквариуме, когда сверху падали горящие конструкции, писала «КП — Крым». Официальной причиной пожара было названо короткое замыкание в холодильнике.