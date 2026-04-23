В составе Воздушных сил ВСУ созданы четыре отдельных дивизиона беспилотных систем противовоздушной обороны. Как пишет osint-проект «Z-комитет + карта СВО», их основная задача — противодействие российским дронам «Герань». Подразделения получили обозначения 435-й, 436-й, 437-й и 439-й, при этом в дальнейшем их число, как ожидается, может увеличиться.

По данным проекта, общее количество подразделений беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов в ВСУ достигло 770. Беспилотная ПВО входит в систему так называемой малой ПВО — нижнего эшелона противовоздушной обороны, который действует на малых высотах и дистанциях и рассматривается как наиболее массовый и гибкий инструмент борьбы с ударными дронами.

О развитии малой ПВО на Украине официально заявили в начале 2026 года после масштабных атак БПЛА — более 6 тысяч дронов только за январь. Министр обороны Михаил Федоров сообщил о трансформации системы ПВО с акцентом на это направление. В рамках реформы заместителем командующего Воздушных сил был назначен командир подразделения БПЛА Павел Елизаров (позывной Лазар), который занимается развитием этой системы.

«Мы уже сформировали систему командования малой ПВО. Создали также концепцию системной защиты страны от «шахедов» и работы малой ПВО, начали ее внедрять», — заявил Федоров. По его словам, уже назначены первые руководители в регионах, при этом предпочтение отдавалось специалистам с опытом работы с дронами.

Особенно актуально малая ПВО стало, когда в феврале США и Израиль начали боевые действия против Ирана и стало ясно, что партнеры Украины не смогут пополнить запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По состоянию на апрель 2026 года, запасы ракет для Patriot в США оцениваются как существенно истощенные, при этом израсходовано около 50% от общего арсенала.

Что такое малая ПВО

Система малой противовоздушной обороны Украины состоит из четырех основных элементов, которые обеспечивают защиту на малых высотах и дистанциях. В нее входят мобильные огневые группы, зенитная артиллерия, дроны-перехватчики и зенитные средства сухопутных войск.

Мобильные огневые группы действуют на расстоянии до одного километра. Они оснащены крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами, а при использовании тепловизоров могут работать в условиях ограниченной видимости. Эти подразделения считаются наиболее мобильными и могут оперативно перебрасываться в нужные районы.

Зенитная артиллерия включает установки «Шилка» и пушки ЗУ-23-2, а также системы Gepard, Skynex и Terrahawk Paladin. Последние оснащены автоматическим наведением и способны самостоятельно обнаруживать и поражать цели разрывными снарядами на дальности до 4,5 км. Дроны-перехватчики формируют отдельный элемент беспилотной ПВО, а зенитные средства сухопутных войск дополняют систему, действуя во взаимодействии с другими компонентами ПВО, включая зенитно-ракетные комплексы и авиацию.