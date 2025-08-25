Американский кинорежиссер и сценарист Вуди Аллен заявил о важности поддержания международного диалога о кинематографе вне политического контекста. Таким образом он отреагировал на критику Украины, из-за своего участия в Московской международной неделе кино в видеоформате, пишет The Guardian.

«Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры — это способ помочь чему-либо», — сказал он.

Режиссер добавил, что не поддерживает проведение Россией военной операции на Украине.

«Что касается конфликта на Украине, я твердо убежден, что [президент России] Владимир Путин совершенно неправ», — отметил Аллен.

В воскресенье, 24 августа, Вуди Аллен принял дистанционное участие в сессии «Легенды мирового кинематографа» в рамках Московской международной недели кино. Модератором дискуссии выступил режиссер и продюсер Федор Бондарчук. В ходе беседы американский режиссер выразил симпатию к российскому кинематографу, отметив, что просмотрел почти семичасовую экранизацию «Войны и мира» Сергея Бондарчука в течение одного дня.

Кинематографист также упомянул, что хотя ему никогда не поступало предложений о съемках в России, но он рассмотрел бы такую возможность и потенциально разработал бы сценарий о том, «как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге».

Участниками Московской недели кино также стали сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос. Кустурица анонсировал творческие планы по экранизации повести Валентина Распутина «Последний срок», в то время как Дакаскос охарактеризовал Россию как «прекрасную страну», а Москву назвал одним из своих любимых городов.

Ранее МИД Украины раскритиковал Аллена за участие в Московской международной неделе кино. В ведомстве такое действие расценили как «позор и оскорбление» погибших в военном конфликте с Россией украинских актеров и кинематографистов.

Режиссера обвинили в «сознательном участии в российском мероприятии» и в публичной поддержке действий России.

«Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды», — сказано в заявлении министерства.

Кроме того, в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове отменили показ мюзикла режиссера «Пули над Бродвеем».

Позднее Аллена внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами страны. В качестве причины указана «публичная поддержка российской агрессии».

*признан в России экстремистским ресурсом и запрещен на территории страны