Из-за ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали две мирные жительницы, пишет в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, одна женщина с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма» бригада скорой была доставлена в областную клиническую больницу.

Вторая пострадавшая, отметил Гладков, получила осколочное ранение предплечья и была направлена в городскую белгородскую больницу №2.

«В результате обстрела выбиты окна в частном доме и порядка 40 квартирах трех многоквартирных домов», — сказал губернатор.

Также повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколками посечено семь машин.

Гладков подчеркнул, что все оперативные службы работают на местах, уточняются последствия.

О начале ракетной опасности в Белгороде, а также в Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе Гладков писал в 10:22.

Минобороны сообщало, что в ночь на 2 января силы ПВО уничтожили над Белгородской областью два дрона. Всего за ночь было ликвидировано 64 БПЛА над 12 регионами.