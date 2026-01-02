Из-за ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали две мирные жительницы, пишет в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, одна женщина с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма» бригада скорой была доставлена в областную клиническую больницу.
Вторая пострадавшая, отметил Гладков, получила осколочное ранение предплечья и была направлена в городскую белгородскую больницу №2.
«В результате обстрела выбиты окна в частном доме и порядка 40 квартирах трех многоквартирных домов», — сказал губернатор.
Также повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколками посечено семь машин.
Гладков подчеркнул, что все оперативные службы работают на местах, уточняются последствия.
О начале ракетной опасности в Белгороде, а также в Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе Гладков писал в 10:22.
Минобороны сообщало, что в ночь на 2 января силы ПВО уничтожили над Белгородской областью два дрона. Всего за ночь было ликвидировано 64 БПЛА над 12 регионами.