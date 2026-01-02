Силы ПВО уничтожили два дрона, летевших на Москву, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Информации о пострадавших нет.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении мэра.

Накануне на подлете к Москве были сбиты 28 беспилотников, никто не пострадал. Минобороны России сообщило, что в ночь на 2 января над Московским регионом сбили семь дронов, из них пять летели на Москву. Всего за ночь было ликвидировано 64 БПЛА над 12 регионами.

27 декабря на подлете к Москве были сбиты 26 дронов. На фоне атаки беспилотников Росавиация ввела ограничения в двух аэропортах: во Внуково прием и выпуск воздушных судов ограничен полностью, Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.