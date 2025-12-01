На заводе в Бердске три сотрудника получили травмы в результате несчастного случая, возбуждено уголовное дело. Среди пострадавших — директор предприятия. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.
По данным ведомства, 28 ноября в одном из городских литейных цехов три работника получили травмы из-за нарушения технологии плавления металла. Их доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст. 143 УК РФ).
Ход расследования контролирует региональная прокуратура. В ведомстве отметили, что ЧП произошло «в результате нарушения технологии переплавки методом гранулирования и нарушения техники безопасности».
«Пострадали директор организации и двое рабочих, одному мужчине причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
По данным «Бердск онлайн», ЧП произошло в бывшем 37 цехе (сейчас его занимают арендаторы) Бердского электромеханического завода. Со слов источников издания, на горячий металл попала вода, из-за чего произошел взрыв.
Глава региона Семен Лапицкий рассказал изданию «Новосибирск онлайн», что сообщение о происшествии поступило около 12:20 (08:20 мск). О точных причинах случившегося он говорить отказался.
«Я не готов рассуждать именно о производственных процессах, технологию этого я не знаю», — отметил Лапицкий.
Как рассказал НГС директор Управления гражданской защиты Бердска Валерий Ольков, причина инцидента — нарушение технологического процесса.
«Вода попала в литейное производство, и произошел выброс пара и металла. В результате три пострадавших. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа», — сказал он.
Он также сообщил о том, что среди пострадавших оказался директор предприятия. «Ему посекло лицо», — рассказал Ольков.
Еще два сотрудника госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами: один из них в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней тяжести. Телеграм-канал Mash уточняет, что у пострадавших переломы ног, а директора предприятия уже отпустили домой.
