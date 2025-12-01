На заводе в Бердске три сотрудника получили травмы в результате несчастного случая, возбуждено уголовное дело. Среди пострадавших — директор предприятия. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

По данным ведомства, 28 ноября в одном из городских литейных цехов три работника получили травмы из-за нарушения технологии плавления металла. Их доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст. 143 УК РФ).

Ход расследования контролирует региональная прокуратура. В ведомстве отметили, что ЧП произошло «в результате нарушения технологии переплавки методом гранулирования и нарушения техники безопасности».

«Пострадали директор организации и двое рабочих, одному мужчине причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

По данным «Бердск онлайн», ЧП произошло в бывшем 37 цехе (сейчас его занимают арендаторы) Бердского электромеханического завода. Со слов источников издания, на горячий металл попала вода, из-за чего произошел взрыв.

Глава региона Семен Лапицкий рассказал изданию «Новосибирск онлайн», что сообщение о происшествии поступило около 12:20 (08:20 мск). О точных причинах случившегося он говорить отказался.

«Я не готов рассуждать именно о производственных процессах, технологию этого я не знаю», — отметил Лапицкий.

Как рассказал НГС директор Управления гражданской защиты Бердска Валерий Ольков, причина инцидента — нарушение технологического процесса.