Суд назначил 38-летнему жителю Краснодара, сотруднику коллекторской организации, наказание в виде штрафа 300 тысяч рублей по делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию с заявлением обратился руководитель одного из белгородских предприятий. Мужчина заявил, что с ним связался неизвестный и представился специалистом по взысканию просроченной задолженности.

«Звонивший пояснил, что один из сотрудников организации задолжал денежные средства по кредитным обязательствам и указал своего руководителя в качестве поручителя. После этого злоумышленник начал требовать вернуть деньги и угрожал лишить жизни потерпевшего и его близких родственников в случае непогашения долга», — сказано в сообщении МВД.

Проведенная фоноскопическая судебная экспертиза подтвердила, что звонок с угрозами потерпевшему действительно был сделан коллектором, отмечает Волк. Сотрудники регионального МВД задержали подозреваемого.

«Им оказался 38-летний житель г. Краснодара, сотрудник коллекторской организации. В ходе обыска по месту его проживания изъяты смартфоны и сим-карты», — сказано в публикации.

Первые агентства по взысканию задолженностей появились в России в 2000-х годах, до 2017-го их деятельность почти не регулировалась законодательством. Согласно информации на 2025 год, в России действуют 534 такие организации, некоторые из них состоят в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

В ноябре 2024 года «Известия» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) писали, что в январе-сентябре 2024-го россияне погасили просроченные долги на 30 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем году. По данным НАПКА, в 2022 году были закрыты долги на общую сумму 19 млрд рублей, в 2023-м — на 23 млрд рублей. В 2024-м году эта цифра составила около 30 млрд рублей.