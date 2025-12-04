Режиссер новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика» (ТНТ) Миша Семичев сообщил, что не может раскрывать информацию о финальной версии монтажа картины до ее премьеры. Так он ответил на вопрос о том, будет ли вырезана из музыкальной комедии народная артистка России Лариса Долина, пишет «Подъем».

Семичев назвал вопрос «действительно острым». Он отметил, что у фильма будет не одна версия.

«Прекрасно понимаю вас, <…> но, увы, не могу разглашать по договору информацию о финальной версии монтажа до премьеры», — сказал Семичев.

Ещё один режиссер новогодней комедии Роман Ким отметил, что создатели картины сейчас заканчивают работу над проектом.

«Мы в данный момент доделываем фильм», — сказал он.

Лариса Долина сыграла в фильме «Невероятные приключения Шурика» роль управляющей банка, пишет «Подъем». Для одной из сцен певица исполнила песню Инстасамки «За деньги — да!» в джазовой версии.

Сама Долина рассказывала, что сыгранная ею героиня управляет всем и всеми, а также очень любит финансы.

«У нее не забалуешь! Сильная, мощная натура. Не в первый раз играю таких. Для того, чтобы героиня получилась такой, какой ее задумал режиссер, нужно ее полюбить, какой бы она ни была, даже плохой. А здесь она, конечно, сильно отрицательный персонаж», — поделилась артистка.

По данным портала «Абзац», на фоне скандала, связанного с продажей и возвращением квартиры Долиной, певицу из-за «негатива вокруг ее имени» могут вырезать из фильма ТНТ. Как утверждает издание, создатели новогодней картины опасаются провала в прокате, в связи с чем съемочная группа «должна будет в сжатые сроки найти решение о возможной замене».

Премьера «Невероятных приключений Шурика» в кино запланирована на 11 декабря, по ТВ — на 31 декабря.

В конце ноября кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье, признав законными решения предыдущих судов о недействительности сделки и возврате жилья певице. После этого россияне устроили травлю певицы в соцсетях, требуя вернуть деньги Лурье. Та в свою очередь подала жалобу в Верховный суд, который назначил рассмотрение дела на 16 декабря.

В пятницу, 5 декабря, Долина прокомментирует скандал вокруг судебного разбирательства из-за ее квартиры, заявил концертный директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с порталом Popcake.