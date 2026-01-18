Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не присоединился к своей команде в акции в поддержку ЛГБТ* перед матчем с «Флоридой Пантерз».

Игра состоялась в ночь на 18 января. «Вашингтон Кэпиталз» ежегодно проводит матч в поддержку ЛГБТ*, на который команда выходит в экипировке с соответствующей символикой. В 2026 году акция была посвящена сериалу HBO «Жаркое соперничество» о романе хоккеистов-гомосексуалов*, который недавно появился на российских видеосервисах и получил там очень высокие оценки от пользователей.

Перед матчем несколько игроков «Вашингтона», включая Джона Карлсона, Логана Томпсона, Дилана Строма и Ника Дауда, обмотали свои клюшки радужными лентами*. На талисмане команды был джерси с цветами радуги*, а на арене включали саундтрек к сериалу — кавер All the Things She Said, английской версии песни группы t.A.T.u. «Я сошла с ума».

НХЛ прекратила использовать радужные* джерси на предматчевых разминках в рамках подобных акций с 2023 года. Такое решение было принято после отказа некоторых хоккеистов, в основном российских, поддерживать инициативу. Первым ее бойкотировал защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов, объяснив свою позицию православным вероисповеданием.

Игра завершилась неудачей: «Вашингтон» проиграл «Флориде» со счетом 2:5. Это уже третье поражение клуба в четырех последних встречах.

Овечкин провел на льду 16 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил три силовых приема и не набрал очков, продемонстрировав полезность на уровне «минус три».

В его телеграм-канале написано, что домашний матч «с самого начала пошел под диктовку гостей», которые почти полностью контролировали первый период и забросили шайбу после отмены гола Макмайкла из-за офсайда, а потом, ненадолго уступив инициативу хозяевам, одержали победу.

* «Международное движение ЛГБТ*» признано в России экстремистским и запрещено