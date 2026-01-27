В России стало меньше врачей-акушеров-гинекологов и акушерок со средним медицинским образованием. Численность специалистов минимальная за последние пять лет, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание RTVI. Эксперты полагают, что это связано не только с общим падением рождаемости, но и с ростом уголовных дел против врачей этих специальностей.

В 2024 году, по данным Росстата, опубликованным в ежегодном статистическом сборнике «Здравоохранение в России 2025», в стране работало 42,3 тыс. акушеров-гинекологов. Это на 1,2 тыс. меньше, чем годом ранее и на 0,5 тыс. меньше, чем в 2015 году. Согласно данным Росстата, в 2024 году численность врачей этой специальности достигла минимума за последние пять лет. На 10 тыс. женщин приходится 5,4 акушера-гинеколога — это также самый низкий показатель с 2020 года.

В отношении среднего медицинского персонала по специальности акушерство наблюдается еще более серьезный спад. В 2024 году в России было 47,7 тыс. акушерок, согласно данным Росстата, на 10 тыс. женщин приходится 6,1 акушерка. Причем тренд на снижение численности сотрудников здесь более резкий: с 2015 года численность акушерок в российских роддомах снизилась почти на 10 тыс. чел.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в разговоре с RTVI объяснила, что такие показатели вероятнее всего объясняются перераспределением специальностей внутри персонала. И хотя, по данным Росстата, тренд на сокращение численности врачей охватывает все специальности, Лариса Попович полагает, что в государственном секторе о вымывании персонала, то есть об их уходе из медицины, говорить не приходится.

«Без глубокого анализа мы можем только предполагать, что происходит. Скорее всего, речь идет о том, что уровень криминализации в хирургических и акушерских специальностях довольно высок, и прокуратура, к сожалению, очень жестко и порой даже не всегда справедливо относится к врачам этих специальностей. Я предполагаю, что если действительно процессы идут в этом направлении, то это связано с боязнью людей попасть под горячую руку», — объясняет она.

В России действительно было несколько широко освещавшихся процессов над врачами, участвовавшими в процессе родовспоможения. Самым громким стало дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. Суд приговорил их к девяти годам тюрьмы по обвинению в убийстве младенца, врачи свою вину не признали.

“Я думаю, что и средний персонал, и врачебный персонал в хирургических специальностях, к коим можно отнести и акушерство-гинекологию, здорово напряжены всеми этими процессами, которые бесконечно вспыхивают в отрасли. Это вообще очень рискованная специальность, особенно учитывая, что у нас изменились критерии живорожденности”, — считает Попович.

По ее словам, сейчас живорожденными считаются дети весом в 500 граммов, при этом “вытянуть их невозможно” — у таких детей значительно больше факторов риска по здоровью. При этом если с таким маловесным ребенком что-то случится в роддоме, вина ляжет на врачей.

“Все сваливают опять на этих специалистов. У них работа очень тяжелая и очень рискованная. Поэтому понятно, что люди ищут себе более спокойной жизни”, — говорит Попович.

При этом суммарный коэффициент рождаемости в России продолжает падать. По данным Росстата, в декабре 2025 года этот показатель опустился до почти двадцатилетнего минимума — 1,374. Коэффициент показывает, сколько детей в среднем могла бы родить одна женщина при сохранении уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель.

По словам Ларисы Попович, если количество врачей и среднего медперсонала по специальности акушерство и гинекология будет сокращаться быстрее, чем будет падать рождаемость, то россиянки могут столкнуться с серьезными проблемами.