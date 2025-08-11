Московский областной суд приговорил исполнявшую обязанности главного врача калининградского роддома № 4 Елену Белую к 9,5 года колонии общего режима колонии, а анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элину Сушкевич — к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщин признали виновными в убийстве новорожденного ребенка в 2018 году. Защита будет обжаловать приговор.

Также обеим было назначено ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 3 года. Ранее такого наказания для Белой и Сушкевич требовало гособвинение.

Адвокат Сушкевич Камиль Бабасов сообщил RTVI, что заседание суда «прошло однобоко», а приговор будет обжалован.

«Присяжным были предоставлены только доказательства стороны обвинения. Сторона защиты была лишена возможности предоставить какие-либо доказательства. Поэтому мы будем подавать апелляцию в Первый апелляционный суд общей юрисдикции», — рассказал он.

На вопрос, как на приговор суда отреагировали Сушкевич и Белая, Бабасов ответил, что они «не считали себя виновными тогда и сейчас продолжают считать так же».

Как сообщает РБК, судья постановил зачесть время содержания Белой и Сушкевич под стражей из расчета 1 день за 1,5 дня лишения свободы и под домашним арестом из расчета 2 дня за 1 день лишения свободы.

Суд в полной мере удовлетворил гражданский иск пострадавшей в деле Ахмедовой, обязав каждую из врачей выплатить ей по 1 млн рублей. Кроме того, Сушкевич и Белая должны выплатить 247 тыс. рублей в федеральный бюджет в качестве компенсации за судебные издержки.

В ходе прений сторон прокурор указала, что доказательная база, отраженная в обвинительном вердикте присяжных, полностью подтверждает вину подсудимых, следовательно, оправдательный приговор не может быть вынесен, писал РБК.

Гособвинитель также заявила, что медицинских оснований, которые могли бы объяснить поведение Белой и Сушкевич или спровоцировать преступление, не выявлено. Кроме того, она подчеркнула, что противоправные действия были совершены ими в рамках исполнения служебных обязанностей.

30 июля коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт в отношении Белой, признав ее виновной в организации убийства новорожденного (ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), тогда как Сушкевич была признана непосредственной исполнительницей преступления.

Согласно выводу присяжных, в 2018 году медицинские работники умышленно умертвили недоношенного ребенка, появившегося на свет на 24-й неделе беременности с массой тела порядка 700 граммов.

По версии следствия, Белая приказала умертвить ребенка, чтобы не ухудшать статистику медицинского учреждения по выживаемости новорожденных. Прокурор утверждала, что врач руководствовалась карьерными интересами — смерть младенца могла испортить показатели роддома и повлиять на ее назначение на постоянную руководящую позицию.

Как следует из материалов дела, Сушкевич, приехавшая в роддом с реанимационной бригадой, согласилась выполнить приказ. Как заявило гособвинение, врач ввела младенцу магния сульфат, что стало причиной его смерти.

Обвиняемые не признают вину, утверждая, что действовали в рамках клинической необходимости. Их защита указывает на отсутствие состава преступления в действиях врачей и недостаточность доказательств применения сульфата магния.

Примечательно, что в декабре 2020 года калининградский суд присяжных уже оправдал медиков, не найдя подтверждения обвинению. Однако в мае 2021 года прокуратуре удалось добиться отмены оправдательного приговора.

После решения апелляционного суда о направлении дела на новое рассмотрение, процесс продолжился в Московском областном суде, который в 2022 году приговорил Белую к 9,5 годам лишения свободы, Сушкевич — к 9 годам колонии. Им также запретили работать медиками в течение трех лет после освобождения.

Однако это судебное решение также было отменено. В октябре 2023 года Президиум Верховного суда России, рассмотрев кассационные жалобы защиты, постановил передать дело на повторное апелляционное рассмотрение. В результате апелляционная инстанция приняла решение о необходимости полного пересмотра дела с самого начала.

На протяжении судебного процесса обе обвиняемые первоначально находились под подпиской о невыезде, а затем были переведены под домашний арест. После возобновления расследования меру пресечения ужесточили до содержания под стражей, что спровоцировало общественно возмущение.

Поддержка подсудимых медиков осуществлялась не только их калининградскими коллегами, но и представителями медицинского сообщества из различных регионов России. В судебные инстанции были направлены коллективные обращения от пациентов и родителей детей, ранее получивших помощь от Сушкевич и Белой.

В числе защитников медиков выступил Леонид Рошаль, возглавляющий Национальную медицинскую палату. Врач активно поддерживал подсудимых, лично посещал судебные заседания и публично заявлял о готовности отправиться в следственный изолятор вместо обвиняемых.